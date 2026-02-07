Colocar una funda de almohada en la escoba: por qué lo recomiendan al barrer y para qué sirve

A la hora de barrer la casa , quitar todos los pelos o suciedad del piso de los rincones o abajo de los muebles se vuelve todo un desafío, sobre todo si hay mascotas. Por eso, hay un truco casero que puede solucionar el problema: ponerle una funda de almohada a la escoba .

El secreto está en la textura de la tela, que sirve para retener el polvo en vez de esparcirlo en el aire , por lo que termina actuando como un “imán”. Además, la funda se adapta mejor a las superficies irregulares y llega a los lugares donde la escoba no.

Si humedecés apenas la funda antes de usarla , el polvo se va a pegar todavía más y no va a volar por el ambiente. Así, la limpieza es más efectiva y rápida.

Podés implementar este método una o dos veces por semana , sobre todo si hay mascotas o mucho tránsito en casa. Es una solución práctica, económica y ecológica para mantener el hogar impecable sin esfuerzo.

Fuente: TN