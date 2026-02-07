Decile chau al jean ancho en 2026: la tendencia que se adapta a cualquier look y es más elegante

Después de varias temporadas en las que los jeans anchos y oversize coparon las vidrieras y los armarios, la moda da un giro inesperado. Hay una nueva tendencia este año que promete convertirse en el básico infaltable.

Es el jean recto . Este tipo de pantalón vuelve a lo estructurado, pero sin caer en el skinny extremo, marca las piernas, alarga la figura y queda bien con todo. Además, suma comodidad y elegancia .

En cuanto a los colores, el azul clásico, el gris lavado, el negro y el denim oscuro son los tonos que más se ven y que mejor acompañan cualquier combinación.

Fuente: TN