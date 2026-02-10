Colocar un plato con ramas de canela abajo de la cama: por qué lo recomiendan y para qué sirve

En el mundo de los trucos caseros hay de todo tipo para aprovechar en el hogar. Uno de ellos, poco conocido, es el de colocar un plato con ramas de canela abajo de la cama . Este gesto es ideal parar quienes buscan mejorar su descanso y atraer buenas energías al dormitorio .

La canela es mucho más que una especia para postres o infusiones. Desde lo simbólico y algunas creencias, se la asocia con la protección, la energía positiva y la prosperidad . Su aroma cálido y envolvente remite a la calma, el confort y la limpieza energética del espacio.

Si bien desde lo científico, no hay pruebas de que la canela cambie la energía del ambiente, lo que si está comprobado que los aromas agradables ayudan a relajarse y que un dormitorio armonioso influye mucho en la calidad del sueño.

Fuente: TN