Cierran un colegio privado porteño y más de 300 estudiantes no saben dónde empezarán las clases

NACIONALES

Sin previo aviso, y solo a través de un simple correo electrónico, los dueños de una escuela privada porteña anunciaron a sus empleados y las familias que cierran sus puertas , y luego cortaron toda vía de comunicación con la comunidad educativa.

Dejaron, así, a más de 300 estudiantes sin la continuidad educativa , a pocos días del inicio del ciclo lectivo. Desde el Gobierno porteño dijeron a Clarín que “como particular damnificado” han iniciado “todas las acciones legales contra los responsables del instituto ya que la institución recibía aporte estatal”.

Se trata del colegio Formar Futuro , ubicado en Simbrón 5490, en el barrio de Villa Real. Según pudo saber Clarín , a ese colegio asisten más de 300 alumnos y tiene 75 empleados que se quedaron sin trabajo, más de 50 son docentes.

El hecho fue denunciado por los docentes y el gremio Sadop -que los agrupa- y Clarín también lo confirmó con la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), la cámara que reúne a los colegios privados del país.

Tanto desde el gremio como desde la cámara le dijeron a este diario que los dueños de ese colegio “desaparecieron” y dejaron salarios y aportes de la seguridad social impagos.

“En enero no cobramos el sueldo y el 7 nos informan que ya no íbamos a cobrar porque habían embargado la cuenta de los representantes legales. Al otro día empezamos a darnos cuenta de que borraron el Instagram, la página web, nos bloquearon de sus celulares . A partir de ese momento empezamos a averiguar y nos damos cuenta de que desaparecieron”, le contó a Clarín una docente, que tiene 19 años en la institución, y que no quiso dar su nombre por temor a no poder encontrar otro trabajo.

“Hace una semana y media llegó un mail primero a los padres y después a nosotros informándonos que tenían juicios millonarios y que tenían presión del sindicato. No creo que sea verdad. La realidad es que están desaparecidos. La idea nuestra es ir el lunes a buscar nuestras cosas, que quedaron adentro. Presentarnos y hacer un escrache”, agregó la docente.

Desde el Ministerio de Educación porteño le informaron a Clarín que están realizando “todas las acciones necesarias para asegurar que los alumnos puedan seguir estudiando en otros establecimientos , además de acompañarlos y a sus familias en este proceso”.

“Además, para evitar que las escuelas tomen decisiones de cierre sin aviso a las familias, el Ministerio dictó una resolución para que las familias sean notificadas en tiempo y forma . La resolución apunta a la anticipación analizando la situación integral de la institución, la evaluación de alternativas de acompañamiento y el orden en el procedimiento armando estrategias conjuntas con la institución para garantizar que los estudiantes sigan con sus trayectorias educativas”, agregaron

Más allá de las formas, el cierre del colegio Formar Futuro se da en el marco de una crisis general que viven los colegios privados, y que se refleja en el cierre de diversas instituciones a lo largo del país .

Desde la cámara afirman que se combinan dos escenarios que hacen muy complicada la situación: por una parte, la obligación de pagar aumentos salariales (fijados en paritarias) que luego no pueden descargar en el valor de la cuota, y por otro la baja de natalidad que ya está impactando en la matrícula.

“Desde AIEPA advertimos que el cierre de una institución educativa de gestión privada no ocurre de un día para otro, sino que suele ser el resultado de un proceso prolongado de deterioro financiero, en el que los costos operativos y salariales aumentan muy por encima de los ingresos”, le dijo a Clarín Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.

Zurita agregó que “a esta situación se suma la merma de la matrícula, asociada a la baja natalidad, que impacta de manera directa en la sustentabilidad de muchas escuelas. En ese contexto, numerosos propietarios realizan esfuerzos extraordinarios para sostener los proyectos educativos, recurriendo a préstamos, comprometiendo ahorros o incluso vendiendo bienes personales.

Para Zurita, “la vocación, el compromiso y la historia de cada institución hacen que la decisión de cerrar sea siempre la última alternativa, adoptada únicamente cuando la realidad económica demuestra que resulta imposible continuar y luego de haber evaluado todas las opciones disponibles”.

Y afirmó que “desde AIEPA consideramos fundamental que estos procesos sean comprendidos en toda su dimensión, teniendo en cuenta las implicancias laborales, sociales y emocionales que involucran a las comunidades educativas”.

Desde Sadop, en tanto, dijeron que “como Organización Sindical que defiende los derechos de los trabajadores docentes de gestión privada realizaremos todas las acciones gremiales, administrativas y legales necesarias para que se esclarezcan los hechos buscando justicia tanto para los trabajadores docentes como para las familias afectadas ”.

Fuente: Clarín