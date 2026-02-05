Home Ads
NACIONALES

Choque trágico en la Ruta 60 entre un camión y un auto: murió un chico de 12 años y su hermana de 2 está grave

Redacción CNM febrero 05, 2026

Una familia de Berazategui que viajaba en un auto chocó con un camión en la Ruta 60 y, como consecuencia, un chico 12 años murió y su hermana de 2 está internada en grave estado en Bahía Blanca. El hecho sucedió en el kilómetro 569 de esa ruta, en el tramo que conecta Carhué con Guaminí , en el oeste de la provincia de Buenos Aires.

Un camión con remolque que se desplazaba en dirección a Río Negro impactó el miércoles con un Peugeot 308 negro. En el auto viajaba una familia de Berazategui que regresaba de Bariloche.

A causa del violento choque, Bautista Alegre , de 12 años, murió en el lugar pese a la rápida asistencia médica.

Su hermana, de 2 años, fue trasladada en grave estado al Hospital Penna de Bahía Blanca.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal N° 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, que caratuló el hecho como homicidio culposo y lesiones culposas, y avanza con las pericias para determinar las responsabilidades del conductor del camión.

Fuente: Clarín


