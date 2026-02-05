Choque trágico en la Ruta 60 entre un camión y un auto: murió un chico de 12 años y su hermana de 2 está grave

Una familia de Berazategui que viajaba en un auto chocó con un camión en la Ruta 60 y, como consecuencia, un chico 12 años murió y su hermana de 2 está internada en grave estado en Bahía Blanca. El hecho sucedió en el kilómetro 569 de esa ruta, en el tramo que conecta Carhué con Guaminí , en el oeste de la provincia de Buenos Aires.

Un camión con remolque que se desplazaba en dirección a Río Negro impactó el miércoles con un Peugeot 308 negro. En el auto viajaba una familia de Berazategui que regresaba de Bariloche.

A causa del violento choque, Bautista Alegre , de 12 años, murió en el lugar pese a la rápida asistencia médica.

Su hermana, de 2 años, fue trasladada en grave estado al Hospital Penna de Bahía Blanca.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal N° 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, que caratuló el hecho como homicidio culposo y lesiones culposas, y avanza con las pericias para determinar las responsabilidades del conductor del camión.

Fuente: Clarín