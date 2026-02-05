Lavarse los pies con limón y bicarbonato: por qué lo recomiendan y cuándo conviene hacerlo

El cuidado de los pies es tan importante como el resto del cuerpo, por lo que necesitan una higiene regular para mantenerse con buen aspecto. Para hacerlo, existe un método casero, simple y natural que promete dar buenos resultados: lavarse con limón y bicarbonato .

Esta combinación es recomendada por sus propiedades limpiadoras, desodorizantes y suavizantes . El bicarbonato neutraliza los malos olores y el limón aporta frescura, además de ayudar a combatir hongos leves gracias a su ambiente ácido.

Este truco es perfecto para quienes sufren de transpiración excesiva , usan calzado cerrado muchas horas o simplemente quieren mimarse antes de una pedicuría casera. También es muy útil en épocas de calor o humedad, cuando los pies suelen sentirse más pesados.

Es importante no usar este truco si tenés heridas, grietas profundas o irritación en los pies, ya que el limón puede arder o empeorar la situación.

Fuente: TN