Buscan a un peligroso preso que fingió una convulsión y escapó de una cárcel en Neuquén

NACIONALES

Un peligroso preso es buscado intensamente luego de haber fingido una convulsión y escapado de una cárcel en Neuquén.

Según informaron fuentes policiales, el recluso —identificado como Exequiel Lucas Muñoz — comenzó a manifestar signos de un colapso de salud durante la madrugada de este sábado.

Ante la aparente gravedad del cuadro, el personal penitenciario activó el protocolo de emergencia para su atención en un centro de salud.

Una vez en el hospital, y en un momento de distracción durante la transición de la custodia o el ingreso a los estudios médicos, el hombre recuperó la “vitalidad” de forma repentina.

Aprovechando un descuido en la vigilancia, logró zafarse de sus ataduras y escapó del establecimiento por una salida lateral , perdiéndose en las calles de la capital neuquina.

“Estamos ante un sujeto con un frondoso prontuario delictivo. El despliegue es total y estamos revisando las cámaras de seguridad del hospital y las zonas aledañas”, confirmaron fuentes oficiales a cargo de la investigación.

Tras confirmarse la fuga, la Policía de Neuquén emitió una alerta máxima a todas las dependencias y puestos camineros.

El operativo cerrojo incluye controles vehiculares en los accesos y salidas de la ciudad, como también rastrillajes en zonas baldías y barrios periféricos. A su vez, se están analizando las cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de escape.

Las autoridades advierten que el prófugo es considerado altamente peligroso , por lo que se recomienda a la población no intentar intervenir y comunicarse inmediatamente con el 911 ante cualquier movimiento sospechoso.

Fuente: TN