Bastian fue trasladado a un hospital de La Matanza para seguir con su recuperación

Bastian , el nene de 8 años que sufrió un grave accidente en La Frontera de Pinamar , fue trasladado a La Matanza desde el hospital infantil de Mar del Plata.

El menor fue llevado en vuelo sanitario de alta complejidad para continuar con su recuperación en un hospital de San Justo. La decisión se tomó luego de que presentara un cuadro clínico estable.

El recorrido comenzó en ambulancia a las 11:40 y tuvo una primera parada en el aeródromo local, desde donde emprendió un viaje hasta la zona oeste del conurbano.

Luego llegó al aeródromo de La Matanza y fue inmediatamente trasladado al centro especializado. Fue acompañado por cuatro médicos y su mamá, Macarena, quien brindó unas declaraciones a la prensa antes de subir al vehículo médico. “ Voy a acompañar a Basti” , aseguró.

Luego de tres semanas del accidente en Pinamar, el nene despertó del coma, reconoció a su familia y “regaló sonrisas”, según comunicó su familia a través de las redes sociales. Si bien el pronóstico es alentador, ahora debe comenzar con su etapa de rehabilitación.

“ Basti despertó, nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado . Te amo hijo, estamos muy orgullosos de vos”, expresó Macarena Collantes el martes pasado. “Gracias Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo ”, continuó el mensaje. Y cerró: “Sigamos pidiendo por Basti, gracias a todos”.

Los médicos habían operado al menor por séptima vez en el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata el día anterior y su evolución fue favorable.

El menor se encuentra luchando por su vida luego del accidente ocurrido el lunes 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba jutno a su familia chocó contra una camioneta Amarok en la zona de médanos de La Frontera, Pinamar.

El pequeño estuvo internado varios días en el hospital local, donde le realizaron dos cirugías. Sin embargo, por la complejidad de las heridas , fue trasladado de urgencia en helicóptero sanitario a Mar del Plata donde le realizaron cinco cirugías más. Ahora seguirá su recuperación en San Justo.

Fuente: TN