El relato de la hermana del hombre asesinado en Mar del Plata: “Nos despertaron diciendo que estaba internado”

En medio de la conmoción por la muerte de Lucas Nahuel Larroque , el hombre asesinado a golpes a la salida de un boliche en Mar del Plata , su hermana contó como se enteraron del brutal episodio.

Camila Larroque , en diálogo con TN , expresó cómo fue el momento en el que conoció la dura noticia: “ Me despertó mi viejo , porque estábamos durmiendo y mi cuñada lo llamó a él. Me despertaron rápido y me dijeron que mi hermano estaba internado ”.

Reconstruyendo lo que pudo saber de la terrible golpiza que terminó con la vida de su hermano, la mujer señaló: “ Nos sentimos demasiado mal . No es lindo recordar porque te parte el alma en mil pedazos ”.

De acuerdo a lo que contó, Larroque y su pareja Rocío salían desde hace casi ocho años y además de tener un nene en común, el hombre había tomado responsabilidad de los cuatro hijos de la mujer .

En ese marco, una de sus hijastras tuvo un conflicto con un grupo de chicas en el interior de un local bailable, y escaló a la violencia física en la puerta del establecimiento ubicado en Colectora, entre 132 y 153.

El hombre vio que la adolescente estaba siendo víctima de una brutal agresión y decidió intervenir para tratar de separarlas. Así, un joven de 18 años , identificado como Lautaro Vieytes , comenzó a golpear a Larroque, tirarlo al piso de una trompada y pegarle dos patadas en la cabeza , que le provocaron la muerte.

“No tenían ningún conflicto ni nada porque Lucas era más bueno que el pan , era una persona de buen corazón , nunca se metió con nadie, nunca“, expresó Camila, atravesada por la pérdida.

Sobre el momento, su hermana agregó: “Rocío estaba defendiendo a la hija también, porque le estaban pegando entre un montón de pibas y Lucas estaba parado. Lucas no peleaba con nadie . ¿Qué iba a hacer en el medio de una pelea?, nunca en su vida peleó. Nunca nadie le pegó “.

“A la hija de Rocío a la que le estaban pegando, él la quería, de verdad. La quería como a una hija , por eso siempre la defendió”, concluyó la mujer.

Larroque llegó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con un traumatismo de cráneo severo, pérdida de masa encefálica y asistencia respiratoria . Luego de su muerte, el informe preliminar de autopsia reveló que el golpe en la cabeza le provocó una hemorragia intracraneal .

La terrible golpiza fue grabada por algunos testigos, y permitieron identificar al responsable del homicidio, quien permanece detenido. La causa quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo , titular de la UFI Nº7 de General Pueyrredón .

Fuente: TN