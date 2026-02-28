Aumentaron los llamados por la pareja de jubilados desaparecidos, pero no hay avances en la investigación

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales desaparecieron hace más de cuatro meses en Chubut. La investigación sigue estancada: no hay ni una pista firme sobre qué les pasó después de salir de Comodoro Rivadavia en su camioneta para pasar un fin de semana juntos.

La hija de Pedro contó que, desde que se ofreció la recompensa de 10 millones de pesos para quien aporte información, la cantidad de llamados se disparó, pero ninguno sirvió para avanzar .

En diálogo con SETA TV, Gabriela Kreder relató: “A partir de ese momento se reciben llamados. Aparecen personas diciendo que los vieron en tal o cual lugar. Todo eso se corrobora: miran cámaras, van al lugar. En general, lo que pasa es que les parece que son ellos y no son” .

Cuando alguien cree reconocerlos, la brigada de búsqueda sale de inmediato, pero todo termina en nada. “No ha habido ninguna prenda ni objeto personal que sea de ellos. No se ha encontrado nada” , explicó la hija del jubilado de 79 años.

Juana y Pedro están desaparecidos desde el sábado 11 de octubre cuando partieron hacia Camarones para participar del 125.° aniversario de la localidad. Viajaban en una Toyota Hilux que fue captada por cámaras de seguridad en la zona de Caleta Córdova, en dirección norte. Esa fue la última imagen que se tuvo de la pareja.

Ante la falta de respuestas, el lunes 13 la familia activó la búsqueda. El pedido en redes sociales de la hija de Juana se viralizó rápidamente y desencadenó un megaoperativo con rastrillajes por mar, tierra y aire.

Un jubilado de 89 años está desaparecido desde el lunes en Trelew , después de salir de su casa y no regresar. Se trata de Antonio Campos y su familia hizo la denuncia al notar que pasaban las horas y no volvía.

En las últimas horas, la Policía de la Provincia de Chubut difundió una nueva imagen del hombre para intentar sumar datos que ayuden a encontrarlo. En la foto se lo ve con la misma ropa que tenía puesta la última vez que fue visto, mientras continúa el operativo de búsqueda.

Desde que se activó la alerta, trabajan efectivos policiales y equipos de rescate con drones, una aeronave, motos y cuatriciclos para recorrer zonas de difícil acceso y ampliar el radio. Además, según explicó a Canal 12 el jefe de la División Búsqueda de Personas, Gabriel Casalnuovo, Campos padece un síndrome que afecta sus capacidades cognitivas y no es la primera vez que es reportado como desaparecido.

