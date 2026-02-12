Atar las ramas del jazmín: qué beneficios tiene para esta planta

NACIONALES

El jazmín es una de las plantas más elegidas para decorar y perfumar casas, patios, balcones y terrazas. Es resistente, adaptable y no exige cuidados complejos. Sin embargo, hay un detalle clave que muchas personas pasan por alto: guiar y atar sus ramas a tiempo .

Aunque parezca un paso menor, hacerlo correctamente influye directamente en la forma, la salud y la cantidad de flores que va a dar.

Durante las primeras semanas de crecimiento, el jazmín desarrolla tallos largos, flexibles y muy vigorosos . Si se los deja crecer sin guía, pueden enredarse entre sí, doblarse por el peso o romperse con el viento.

Además, cuando la planta crece de manera desordenada, la luz y el aire no circulan bien entre las ramas. Esto no solo afecta la floración, sino que también puede favorecer la aparición de hongos.

De acuerdo con recomendaciones de la Royal Horticultural Society, guiar las ramas desde etapas tempranas mejora la estructura general y prolonga la vida útil de la planta , especialmente en variedades trepadoras.

Atar el jazmín no es solo una cuestión estética. Tiene beneficios concretos:

Cuando la planta está bien guiada, la energía se distribuye mejor y eso se nota en la cantidad y calidad de las flores.

El secreto está en hacerlo con suavidad y previsión. No se trata de sujetar fuerte, sino de acompañar el crecimiento.

Un error común es olvidarse de los amarres iniciales. Si quedan demasiado ajustados, pueden estrangular el tallo a medida que crece.

Para que el atado sea realmente beneficioso, es importante evitar ciertos errores:

Fuente: TN