Alarma en Misiones por la desaparición de dos cachorros de yaguareté: ¿Qué pasó?

Tras cuatro meses sin novedades sobre los cachorros de yaguareté desaparecidos en Misiones , la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) abrió una causa para esclarecer lo ocurrido.

Las crías, junto a la hembra identificada como Pará, fueron capturadas y relocalizadas en octubre de 2025 por el Ministerio de Ecología provincial, en medio de un clima de tensión con vecinos de Puerto Iguazú. Sin embargo, tras el operativo, los cachorros dejaron de figurar en los sistemas de monitoreo y, desde entonces, no volvieron a registrarse datos sobre su paradero.

El traslado de los yaguaretés se realizó en medio de una creciente tensión con los vecinos de la zona. Según estimaciones de la Subcomisión Selva Paranaense, Pará habría depredado a más de 50 perros. A su vez, semanas antes del traslado, la yaguareté fue registrada dentro de una vivienda y el video se viralizó en redes sociales, lo que causó mayor temor entre los residentes del lugar.

Es en la Reserva Natural Militar Puerto Península.

La noche del 16 de octubre, autoridades provinciales, junto a científicos del Proyecto Yaguareté-Conicet , la Fundación Félix de Azara y la Administración de Parques Nacionales, localizaron a Pará en una zona conocida como Las 2000 Hectáreas, una reserva ubicada en Puerto Iguazú, para posteriormente trasladarla.

Sin embargo, durante el operativo confirmaron que la hembra estaba acompañada por dos cachorros de no más de dos meses, un dato que complejizó la intervención.

En este contexto, el equipo del Ministerio de Ecología provincial decidió trasladar a los tres ejemplares al Parque Provincial Esmeralda, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí. Tras la liberación, la madre se alejó de dónde la habían dejado los especialistas y los cachorros permanecieron en las inmediaciones.

Desde entonces, no se los volvió a detectar. Las cámaras trampa instaladas en la zona no registraron imágenes de las crías y, por su corta edad, no existía la posibilidad de colocarles collares rastreadores.

Diversas organizaciones presumen que los cachorros podrían haber muerto, aunque no existe confirmación oficial. Según la agencia NA, especialistas cuestionaron la elección de Esmeralda como destino y recordaron que en un primer momento propusieron trasladar a los animales al Parque Nacional Iberá, en Corrientes.

En diciembre de 2025, desde el Ministerio de Ecología aseguraron que el monitoreo de la yaguareté y sus cachorros tras su relocalización continúa . Además, expresaron que la hembra demostró señales de adaptación favorable y explicaron que "la confidencialidad de los datos es esencial para proteger al grupo y garantizar condiciones seguras para su desarrollo en libertad".

Sin embargo, no dieron a conocer videos de los ejemplares y tampoco confirmaron que se tenga información sobre su paradero. Mientras tanto, la causa judicial se encuentra en trámite y espera los informes técnicos que permitan determinar responsabilidades y establecer qué ocurrió con las crías.

En paralelo a la apertura de la causa, el Gobierno de Misiones anunció una inversión de 40 millones de pesos provenientes de la Ley de Bosques para “ordenar el crecimiento de las 2.000 hectáreas” en Iguazú.

El medio Misiones Online explica que el proyecto "busca garantizar la seguridad de los vecinos y la protección de la fauna mediante corredores biológicos y un esquema de urbanismo sustentable". Además, sostiene que la iniciativa surge como respuesta directa a los conflictos de convivencia con fauna nativa , especialmente tras los episodios vinculados a Pará durante el último año.

Fuente: Clarín