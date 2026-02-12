El gobierno de Santa Fe ofreció un aumento salarial y acordó con los policías: se levantó la protesta

NACIONALES

El Gobierno esperará algunas horas y luego retirará los refuerzos que había enviado a Santa Fe por el conflicto policial. El gobernador Maximiliano Pullaro anunció un aumento salarial y eso permitió destrabar la protesta.

De todas formas, el Ejecutivo quedó en alerta por la situación de las fuerzas federales .

Tras el acuerdo entre los policías de Santa Fe y el gobierno provincial, los agentes celebraron la propuesta y se retiraron a sus puestos de trabajo. En diálogo con TN, un efectivo manifestó : "Logramos no lo que queríamos, lo que necesitábamos. Queremos agradecer la predisposición del ministro de Seguridad, del gobernador y de la Plana Mayor".

En esa línea, agregó: "Fueron horas muy tensas y ahora nos vamos a trabajar. Tenemos todo el personal dispuesto. Es algo histórico, nunca se había conseguido algo así . Veremos cómo sigue".

Según el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , el reclamo salarial fue atendido y anunció que ningún policía provincial va a cobrar menos de $1.438.000 a partir de febrero. Incluyendo al personal técnico, administrativo o el 911. "Eso es un esfuerzo muy importante que hace el gobierno provincial en función de la administración de los recursos de todos los contribuyentes", expresó.

En cuanto a los policías que tienen funciones operativas van a ganar $1.438.835 , mientras que los agentes que trabajen en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorrio, Pérez o Santo Tomé, van a tener un plus de $500.000 y también habrá para cierto grupo una tarjeta alimentaria.

"Esto va a estar confirmado en el decreto que firmaré después de la conferencia. No es lo mismo una ciudad que tiene mayor conflictividad que una que no tiene tanto", remarcó.

Por su parte, Pullaro aclaró: "El diálogo no estuvo cortado. Siempre se atendieron los reclamos. Ahora entiéndanos, con la calle cortada y el personal fuera de tareas operativas, el Gobierno no puede sentarse hablar con quienes dicen ser representantes. Nos comunicamos con dos abogados y entendiendo que una parte de la fuerza seguía sin trabajar, no podíamos negociar en esas condiciones. Hoy, cuando vimos que respondieron a salir, hubo un acuerdo que el Gobierno cumplió".

"Nosotros mantenemos el acuerdo y ninguno que haya cometido esa falta (no trabajar) va a ser sancionado. Hay límites y vamos a estar vigilando si salen a patrullar para ver si los que se sentaron a dialogar pueden materializar a lo que se habían comprometido. De aquí hacía atrás, todo lo que acordó. Si esto no se corrige, el Gobierno tiene solo una herramienta para llevar adelante", advirtió.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, brinda una conferencia de prensa para anunciar medidas:

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dará una conferencia de prensa esta tarde para anunciar medidas en relación a la situación con la Policía.

Por la tarde, siguen las manifestaciones de un sector importante de las fuerzas de seguridad que reclama mejoras salariales y laborales. Hasta el momento no hubo acuerdo, pero hay expectativas por el decreto en el que trabaja el Gobierno santafesino para destrabar el conflicto.

Uno de los voceros de los policías que llevan adelante la protesta, Gabriel Sarla, expresó en declaraciones a medios locales: “Por lo que me manifestaron, están esperando una propuesta y que se firme el decreto de aumento salarial".

Once policías fueron citados para este jueves a la mañana a una fiscalía de Rosario para una audiencia de imputación en la que el fiscal le informara que tienen una investigación penal en curso y les detallará la calificación legal. Los oficiales habían sido denunciados por el Gobierno de Santa Fe por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Según pudo saber TN , en estos momentos el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad estarían elaborando un decreto para mejorar el salario de los policías y equiparar la base en la canasta básica.

Nahir Moreno, abogada de los policías que fueron puestos a disponibilidad tras las protestas en Rosario, dio detalles de la situación de los oficiales. "El hecho de que se revierta el pase a disponibilidad implica que vuelvan a prestar servicio con normalidad, pero la cuestión de fondo es el sumario administrativo que acarrea una sanción disciplinaria con una imposibilidad de ascender. Eso continúa", explicó.

" Se les puede generar una exoneración a futuro a los policías . A su vez cuentan con una causa penal a raíz de una denuncia del Gobierno, que si esa imputación avanza, vuelven a ponerlos a disponibilidad", detalló.

"Ellos lo que piden es que el ministro disponga el cierre de los sumarios administrativos, porque solo hablaron de volver a trabajar y nada más. Son 20 puestos que están en riesgo, cuando simplemente están pidiendo mejoras salariales y condiciones laborales", cerró.

Los agentes que llevan adelante el reclamo quedaron cara a cara con Luis Maldonado, lo empujaron y lo insultaron. El jefe de la policía de Santa Fe tuvo que recluirse adentro de la jefatura. Llegan más policías a la manifestación.

Gabriel Sarla, uno de los voceros de los policías que protestan frente a la Jefatura de Rosario, habló con la prensa y pidió que se abra la negociación salarial. "Entendemos que el ministro iba a reveer la situación. Están llamando para reincorporar a los policías que habían sido separados. Todavía no se habló de números, pero pedimos que un efectivo que recién ingresa a la fuerza, la base sea la canasta básica. Esperamos un ofrecimiento para aumentar el salario del personal policial", expresó.

Siguen los reclamos de policías frente a la Jefatura en Rosario y los oficiales se niegan a levantar la protesta, pese al anuncio del gobierno de Santa Fe. "Primero queremos que se levanten las sanciones a los compañeros, en su totalidad. El segundo paso es que se firme el decreto del aumento del sueldo y el tercer paso es levantar la manifestación", puntualizó uno de los efectivos.

"No puede ser que el gobernador no dé la cara. No somos números, somos personas y tenemos familias. Queremos que nos reciba Pullaro", expresó una de las manifestantes.

Pablo Olivares , el ministro de Economía de Santa Fe, anunció que habrá una recomposición salarial para los policías de la provincia. En ese sentido, adelantó que los ingresos de las fuerzas estarán por encima de la paritaria estatal. También atribuyó el reclamo a "una situación de estrés".

"El personal de seguridad tiene una carga horaria muy alta , de 48 horas semanales, pero cuando el servicio lo exige, esa carga es mayor. Esto implica una alta dedicación y genera estrés, que es la raíz central de todo", sostuvo.

"Hace tres años la calle era lugar de movilizaciones pidiendo seguridad con víctimas de los delitos más duros, y lo que vemos es resultado de haber atendido esa situación y el problema es el estrés que eso generó. Ahora debemos enfocarnos en atender ese problema", expresó.

"También debe considerarse una recomposición salarial, que va a ser resuelta en lo inmediato . Destinaremos mayores recursos al personal de seguridad y los rangos subalternos que tienen ingresos más bajos, entendiendo también que a mayor responsabilidad debe haber mayor salario", agregó.

El ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno Provincial, Pablo Cococcioni , instó a los policías que habían sido pasados a disponibilidad a reincorporarse . "Quiero instar a que, en lo inmediato, se presenten en la Jefatura, tomen el arma y el chaleco y se reintegren a la Policía de Santa Fe".

En una conferencia de prensa, el ministro brindó información luego de la reunión mantenida anoche con voceros de los policías que protestan frente a Jefatura de la Unidad Regional II.

"Estos días fueron desafiantes y nos tuvieron abocados, minuto a minuto, a garantizar la seguridad de Rosario y Santa Fe. A lo largo de este proceso, la seguridad estuvo garantizada. No hubo situaciones de gravedad y todas las incidencias fueron atendidas", expresó.

"En ningún momento nos negamos a dialogar, pero no podíamos sentarnos sabiendo que ese diálogo iba a ser condicionado por el accionar policial posterior", agregó.

"Por eso, pedimos que se restablezca el patrullaje razonable en la zona. A las 22 de anoche, esto fue cumplido. Cuando empezamos a verificar que el grueso de la flota se había hecho presente y empezaba a desplazarse, nos pusimos en contacto con los interlocutores", detalló.

"Eso fue una muestra de buena voluntad. Queríamos que quienes estaban reclamando dieran una muestra hacia la ciudadanía y compromiso hacia los santafecinos", sostuvo.

"Ante todo, quiero instar al escaso personal que aún queda en una actitud de no recuperar la normalidad de servicio, entendiendo que puede haber una dificultad en transmitir lo que pasa en una instancia de diálogo, y a quienes hubieran sido sujetos a medidas administrativas, que ya se presenten, tomen el arma, el chaleco y de inmediato se integren a la Policía de Santa Fe. Van a salir de la situación de disponibilidad en la que habían sido preventivamente colocados", pidió.

"El reclamo de fondo es atendible y no lo descalificamos de ninguna forma. Si hay que contemplar una política salarial adecuada, y si tenemos que hacer un esfuerzo mayor para reconocer de manera diferenciada al personal policial , entendemos que es correcto", expresó.

En estos momentos, los oficiales que protestan en Rosario se encuentran reunidos con el jefe de la Policía de Santa Fe , Luis Maldonado , para intentar destrabar el conflicto. Piden que den marcha atrás con la baja de 20 efectivos que habían sido denunciados.

Uno de los oficiales que reclama en la puerta de la Jefatura de Policía anticipó cómo seguirán con la medida de fuerza y pidió que reincorporen a los policías que fueron dados de baja mientras avanza la investigación. " Si hay una solución para los compañeros que pasaron a disponibilidad, las unidades van a volver a la calle a trabajar. Vamos a seguir con la manifestación, pero con los móviles operativos. Si no, la protesta sigue", dijo el efectivo en diálogo con TN .

"Lo salarial se va a hablar en otro encuentro con el gobernador. Ahora nos vamos a reunir con el jefe de provincia para hablar con el tema de las sanciones de nuestros compañeros que pasaron a disponibilidad", agregó.

Tras la reunión con el Gobierno de Santa Fe, uno de los jefes de la policía aclaró que no habrá más disponibilidades y les pidió a los efectivos que terminen con la medida de fuerza.

Las autoridades de la provincia de Santa Fe se reúnen con los policías que reclamaron mejoras salariales y condiciones laborales. El encuentro, que comenzó alrededor de las 23:30 de este martes, tiene el objetivo de llegar a un acuerdo y frenar el conflicto entre las partes.

Durante la madrugada, no trascendió información sobre la reunión entre las partes.

Las autoridades de la provincia de Santa Fe confirmaron que este martes a las 23:30 se reunirán con los policías que reclamaron mejoras salariales y condiciones laborales. El encuentro se llevará a cabo con el objetivo de llegar a un acuerdo y frenar el conflicto que se inició esta madrugada.

En medio de la manifestación de efectivos frente a la jefatura de Santa Fe, el secretario de Gestión del Ministerio de Seguridad, Esteban Santantino , aseguró que, pese al conflicto, la seguridad en Rosario “está garantizada”, según pudo saber TN . “Hay preocupación, lo que no hay es una situación crítica ni de alarma. Hay un servicio de seguridad que hoy está funcionando en la ciudad”, afirmó.

Santantino reconoció que no se atraviesa “una total normalidad” y que existen dificultades operativas, pero remarcó que trabajan “minuto a minuto” con los agentes que están prestando servicio, realizando patrullajes y atendiendo el sistema 911. “ Los niveles de operatividad hoy son aceptables ”, sostuvo, y señaló que incluso son mejores que los registrados en años anteriores.

El funcionario diferenció el reclamo salarial y laboral —que calificó como “legítimo”— de los problemas para avanzar en una negociación. “ El canal de diálogo está abierto y no lo vamos a cerrar nunca ”, aseguró. Sin embargo, admitió que actualmente “no tienen una interlocución clara” con los manifestantes, lo que dificultar llegar a acuerdos concretos.

En cuanto a la cuestión salarial, indicó que los incrementos anunciados “están vigentes” y que tendrán “un impacto muy considerable” en el ingreso del personal operativo. También manifestó la voluntad del gobierno de revisar aspectos vinculados a salud mental, turnos y condiciones de trabajo.

Finalmente, Santantino insistió en que la prioridad es sostener la presencia policial en la calle mientras continúan las conversaciones . “Lo que necesitan los rosarinos y los santafesinos es tener a nuestra policía cumpliendo su tarea de prevención”, concluyó.

Tras varias horas de movilización, continúan las protestas y la tensión frente a la Jefatura de Rosario.

" Acá hubo un chico que se suicidó frente a la Jefatura y fue la gota que rebalsó el vaso ", dijo a TN un hombre que afirmó ser padre de dos policías que se unieron a los reclamos. "Mi hijo sale de su guardia de 12 horas, sale y hace un adicional. No conforme con eso va a trabajar conmigo de albañil. Amanecido va a trabajar. Siempre salimos a defender nuestros derechos. ¿A nosotros quién nos cuida?", expresó.

En el medio de la protesta, familiares y exoficiales expresaron su malestar y reclamaron mejoras salariales y laborales. “ La lucha esta no es de hoy, es de hace años ”, sostuvo una mujer jubilada de la fuerza, que aseguró haber trabajado 30 años como policía. “Vestimos esa ropa, nos dieron una 9 milímetros, nos largan a la calle con una palmeadita”, agregó en diálogo con TN .

Un familiar de un policía denunció presuntas represalias contra quienes participaron de la manifestación y aclaró que algunos efectivos están siendo convocados para entregar chalecos y armas reglamentarias. “ Los están llamando para entregar el arma. Y si no, los van a buscar a la casa ”, afirmó. Según explicó, su hijo —también policía— debe presentarse a declarar para saber si continuará en funciones. “ Tiene dos hijos, está pagando un alquiler. ¿Qué tengo que esperar, que se mate mi hijo? ”, cuestionó.

Los familiares remarcaron que los salarios actuales no alcanzan para cubrir los gastos básicos. “Con un sueldo de un millón de pesos no sirve para nada. Un alquiler es 300 mil pesos, ¿qué hacen después?”, plantearon. También señalaron las dificultades diarias que atraviesan muchos efectivos, como largas distancias para llegar a sus destinos y la necesidad de realizar adicionales para completar ingresos.

Ante la falta de convocatoria a una mesa de diálogo, advirtieron que continuarán con las medidas de fuerza. “Vamos a seguir protestando. Queremos una policía buena, pero con un sueldo digno ”, concluyeron.

Uno de los efectivos que fue pasado a disponibilidad luego de la protesta expresó su malestar y habló sobre la falta de respaldo de la conducción. “ La verdad que tengo mucha bronca e indignación . Acabo de entregar mis elementos provistos. Son las herramientas que tengo para darle de comer a mis hijos”, afirmó en diálogo con TN .

El policía explicó que debió devolver el equipamiento reglamentario y aseguró que la medida lo afecta tanto en lo laboral como en lo personal. “No nos sentimos respaldados por los jefes”, sostuvo.

Durante la manifestación, también destacó el apoyo recibido por parte de otros sectores. “Esto es emocionante, ver la agrupación que nos viene a apoyar. Amo lo que hago y lo disfruto, pero no me siento respaldado y estoy cansado mental y físicamente”, señaló. En ese sentido, reclamó una pronta resolución del conflicto: “ Necesitamos una respuesta rápida, no solo yo, todos mis compañeros ”.

Según indicó, “en teoría nos van a llamar entre mañana y pasado para ver cómo seguimos”.

Al ser consultado sobre su salario, detalló que cobra “ entre 800 y 900 mil pesos ” mensuales y cuestionó las condiciones de trabajo. “No entregaron camionetas nuevas. Después vas a una dependencia y no tienen lugar para sentarse, no tienen impresoras ni insumos. Tenemos que sacar de nuestro bolsillo para poder trabajar ”, denunció.

Gabriel Sarla, vocero de los policías autoconvocados, informó que no pudieron concretar ninguna reunión con el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni. Según explicó, al llegar les comunicaron que el funcionario se encontraba reunido con el gobernador y que no podría recibirlos.

Debido a esta situación, no hubo ningún tipo de propuesta ni instancia de diálogo. “Nos dijeron que estaba ocupado y que no nos podía atender”, detalló a TN Sarla, quien señaló que habían asistido con la intención de mantener un encuentro formal. Ante la imposibilidad de ser recibidos, decidieron regresar a la manifestación para informar a los presentes sobre lo ocurrido.

El vocero expresó su malestar por el resultado de la jornada. “Me voy con una sensación bastante vacía. Esperaba volver a trabajar, que vuelva todo a la normalidad y bien. Pero volver con las manos vacías, uno vuelve mal”, afirmó. Además, consideró que “falta más predisposición por parte del gobierno” para avanzar en una solución.

Tras la denuncia del gobierno de Santa Fe, 20 policías fueron pasados a disponibilidad, por lo que tuvieron que entregar sus chalecos antibalas y armas reglamentarias.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) abrió una investigación penal contra al menos 20 agentes policiales por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad . La medida está vinculada a los hechos ocurridos en la madrugada de este martes en las inmediaciones de la Jefatura de Policía de Rosario.

La actuación judicial se inició tras un informe de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, que detectó presuntas irregularidades durante una protesta realizada por efectivos frente a la sede de la Unidad Regional II. Según las primeras actuaciones, parte del personal no habría cumplido con el servicio asignado, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción, más allá de las sanciones administrativas ya dispuestas.

En diálogo con TN, un expolicía que participó de la movilización se expresó luego de que se confirmara que 20 agentes fueron separados de la fuerza. "Nosotros vivimos con tristeza todo esto, porque el Gobierno recurre al miedo y al castigo como solución a este reclamo" , sostuvo el oficial retirado.

"El responsable es la cara visible, es el ministro. La única solución fue dar un plus solo al 30% de la fuerza, cuando todos los efectivos de las dependencias trabajan para poder ponerle pecho a la bala", agregó.

Fuentes del gobierno santafecino desmintieron la versión del vocero de los policías que protestan frente a la Jefatura de la Policía. "No hay ninguna reunión prevista" , informaron a TN .

El vocero de los policías que se encuentran reclamando en Rosario dijo a TN que este martes tuvieron un acercamiento con las autoridades provinciales para intentar destrabar el conflicto. Pidieron un encuentro para discutir no solo cuestiones salariales, sino también sobre las condiciones laborales.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni , dio una conferencia de prensa donde dio explicaciones sobre la protesta salarial que llevó adelante un grupo de policías en Rosario y anticipó que serán separados de la fuerza cerca de 20 efectivos.

Los reclamos comenzaron durante la madrugada de este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario . Allí, los efectivos de la fuerza que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a las manifestaciones que estaban realizando sus familiares.

Desde las primeras horas de la mañana, la escena frente al edificio de Ovidio Lagos al 5200 es elocuente: decenas de patrulleros alineados hacen sonar sus sirenas de forma ininterrumpida , mientras cientos de policías —muchos de ellos de civil y acompañados por familiares— rodean las instalaciones.

Lo que comenzó como una vigilia pacífica derivó en incidentes durante la madrugada. Tras ello, se ordenó el avance de grupos operativos para desalojar las calles linderas a la Jefatura , lo que provocó un choque directo entre los efectivos policiales.

Tras este enfrentamiento, un sector de los efectivos bloqueó los ingresos e inició una quema de cubiertas en la zona. La medida no se limitó a Rosario: en la ciudad de Santa Fe, los móviles rodearon la Casa de Gobierno, replicando el malestar.

La Asociación Profesional Policial (Apropol) y los voceros de la movilización aseguran que la situación es “insostenible”.

Entre los puntos principales del reclamo figuran una recomposición salarial real que ubique el haber inicial por encima de la canasta básica total y la actualización de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP).

También se exigen mejoras en las condiciones de salud mental y física de los agentes, como el cese de sanciones administrativas para quienes participaron de las primeras marchas.

El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, reconoció la gravedad de la situación, pero aseguró que “no va a permitir” que la provincia se quede sin seguridad, y atribuyó la protesta a un “grupo reducido que incita a la violencia”.

En ese sentido, el Gobierno santafecino denunció a 20 oficiales por no haber prestado servicios durante el día, quienes serán separados de la fuerza preventivamente tras iniciarles un sumario administrativo.

Si bien el Gobierno anunció días atrás un plan de mejoras que incluía un plus mensual para personal de calle y aumentos en las horas extras, las bases policiales consideraron las medidas como “insuficientes” y “discriminatorias” para ciertos sectores de la fuerza.

En declaraciones recientes, las autoridades admitieron que no pueden garantizar el patrullaje normal en las zonas afectadas por la protesta, ya que una gran cantidad de móviles han abandonado sus cuadrículas para sumarse a la concentración frente a las jefaturas.

Mientras la tensión no cede, el gobierno santafesino intenta abrir canales de diálogo para evitar que la provincia quede desprotegida.

“Compartimos las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe en cuanto al reclamo salarial y somos los primeros en destacarlos y ponernos a trabajar. El reclamo es legítimo y atendible, pero entendemos que se fueron montando grupos con intereses particulares y sectoriales, con actitudes violentas y antijurídicas”, dijo Cococcioni este mediodía.

El ministro además anticipó que labrará acciones administrativas y separará a 20 policías en las próximas horas. “Serán más seguramente”, adelantó, y detalló: “La investigación va a seguir su curso y se va a avanzar contra las personas que cometieron un delito. El solo hecho de participar en una manifestación no constituye una transgresión. Estoy hablando de los casos graves y extremos, los que quisieron bloquear la salida del patrullero o abandonaron el servicio”.

Policías de Santa Fe llevaron adelante una nueva protesta salarial junto a sus familiares y se enfrentaron con otros agentes. Desde el gobierno provincial aseguraron que no se produjo un acuartelamiento de ese sector combativo.

Los reclamos comenzaron durante la madrugada de este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario. Allí, los efectivos de la fuerza que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a las manifestaciones que estaban realizando sus allegados.

Fuente: TN