Adiós a la mesa ratona: el mueble que es tendencia en 2026 por ser más versátil y práctico

Durante décadas, la mesa ratona fue una pieza infaltable en los livings argentinos. Ubicada en el centro del ambiente, funcionó como apoyo para libros, controles remotos, adornos y tazas de café. Sin embargo, en 2026 esta lógica empieza a quedar atrás . Las nuevas tendencias en diseño interior marcan un cambio claro: los espacios buscan mayor flexibilidad, circulación fluida y muebles multifunción .

En ese contexto, la clásica mesa ratona empieza a despedirse para dar lugar a soluciones más livianas, móviles y funcionales , pensadas para hogares cada vez más chicos y dinámicos.

El principal motivo por el que este mueble pierde terreno es su rigidez . Ocupa un lugar fijo, limita el paso y, en muchos casos, se utiliza menos de lo que se pensaba originalmente .

Además, los nuevos estilos de vida priorizan livings más despejados , donde el espacio pueda transformarse según el momento del día: trabajar, descansar, recibir visitas o entrenar en casa .

Entre los factores que impulsan este cambio se destacan:

El reemplazo estrella de la mesa ratona es el puf modular y las mesas auxiliares móviles , que ganan terreno por su practicidad y versatilidad . No se trata de un único mueble, sino de un conjunto de piezas livianas que se adaptan según la necesidad del momento.

Estas alternativas permiten reorganizar el espacio en segundos , sin resignar comodidad ni estética.

Los diseñadores de interiores coinciden en que este tipo de mobiliario responde mejor a las demandas actuales. Entre sus beneficios más destacados se encuentran:

En 2026, las alternativas más elegidas para reemplazar la mesa ratona son:

Adoptar esta moda no implica una renovación completa del living . Con pequeños cambios se puede lograr un espacio más moderno y práctico .

Más que una moda pasajera, la despedida de la mesa ratona refleja un cambio profundo en la manera de usar los espacios . El living deja de ser un ambiente estático y se convierte en un lugar flexible, adaptable y pensado para el día a día real .

En 2026 , el confort ya no pasa por tener más muebles, sino por elegir los adecuados . Y en esa lógica, la mesa ratona cede su lugar a soluciones más inteligentes, versátiles y acordes al ritmo actual del hogar . Un lógica que está siendo adecuada a distintos ambientes, que tienden a estar integrados o tener múltiples funciones y capas de estilos.

Fuente: TN