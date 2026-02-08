Home Ads
NACIONALES

Adiós a la mesa ratona: el mueble que es tendencia en 2026 por ser más versátil y práctico

Redacción CNM febrero 08, 2026

Durante décadas, la mesa ratona fue una pieza infaltable en los livings argentinos. Ubicada en el centro del ambiente, funcionó como apoyo para libros, controles remotos, adornos y tazas de café. Sin embargo, en 2026 esta lógica empieza a quedar atrás . Las nuevas tendencias en diseño interior marcan un cambio claro: los espacios buscan mayor flexibilidad, circulación fluida y muebles multifunción .

En ese contexto, la clásica mesa ratona empieza a despedirse para dar lugar a soluciones más livianas, móviles y funcionales , pensadas para hogares cada vez más chicos y dinámicos.

El principal motivo por el que este mueble pierde terreno es su rigidez . Ocupa un lugar fijo, limita el paso y, en muchos casos, se utiliza menos de lo que se pensaba originalmente .

Además, los nuevos estilos de vida priorizan livings más despejados , donde el espacio pueda transformarse según el momento del día: trabajar, descansar, recibir visitas o entrenar en casa .

Entre los factores que impulsan este cambio se destacan:

El reemplazo estrella de la mesa ratona es el puf modular y las mesas auxiliares móviles , que ganan terreno por su practicidad y versatilidad . No se trata de un único mueble, sino de un conjunto de piezas livianas que se adaptan según la necesidad del momento.

Estas alternativas permiten reorganizar el espacio en segundos , sin resignar comodidad ni estética.

Los diseñadores de interiores coinciden en que este tipo de mobiliario responde mejor a las demandas actuales. Entre sus beneficios más destacados se encuentran:

En 2026, las alternativas más elegidas para reemplazar la mesa ratona son:

Adoptar esta moda no implica una renovación completa del living . Con pequeños cambios se puede lograr un espacio más moderno y práctico .

Más que una moda pasajera, la despedida de la mesa ratona refleja un cambio profundo en la manera de usar los espacios . El living deja de ser un ambiente estático y se convierte en un lugar flexible, adaptable y pensado para el día a día real .

En 2026 , el confort ya no pasa por tener más muebles, sino por elegir los adecuados . Y en esa lógica, la mesa ratona cede su lugar a soluciones más inteligentes, versátiles y acordes al ritmo actual del hogar . Un lógica que está siendo adecuada a distintos ambientes, que tienden a estar integrados o tener múltiples funciones y capas de estilos.

Fuente: TN


