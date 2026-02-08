Así es el mural viral que es una trampa para la vista: solo puede observarse en el agua

A simple vista, el mural que pintó Ray Bartkus al borde del río Šešup en Lituania parece una obra sin un sentido claro. Luce como un cúmulo de formas desconectadas.

Sin embargo, quienes tienen la oportunidad de disfrutar en persona de este mural encuentran su armonía cuando se fijan en el agua que está cerca de la obra. El reflejo revela el sentido ideal del mural. La imagen se completa y vive según el movimiento del agua .

El artista diseñó la obra para que solo se entienda al mirarla al revés, en el espejo natural que ofrece el río. De frente, la pintura parece rota y confusa. Pero el agua propicia la armonía. Transforma el aparente caos en arte.

Cada trazo de Floating World , como fue titulada la obra, fue pensado para alinearse con precisión junto a la orilla. Bartkus buscó que el reflejo completara la composición. Sin el agua, el mural no existe. En el río, la creación cobra vida y el entorno natural se convierte en parte fundamental del arte urbano .

La luz, el clima y el movimiento del agua hacen que el mural nunca se vea igual. El reflejo cambia con cada instante. Un factor que genera sorpresa entre turistas, fotógrafos curiosos y amantes del arte.

En los últimos años, las imágenes sobre este mural se viralizan cada tanto. En la actualidad, miles de personas se acercan para ver cómo el río Šešup convierte un aparente caos en una obra de arte única. Una pieza que no solo decora la ciudad, sino que invita a mirar dos veces y a dejarse sorprender por el reflejo.

Rimvydas “Ray” Bartkus , quien nació el 6 de julio de 1961 en Vilnius, Lituania, es un artista cuya obra abarca ilustración, pintura, dibujo e instalaciones de arte contemporáneo. Se formó en la Vilnius Academy of Art como grabador y, tras graduarse, comenzó a exponer litografías, aguafuertes y dibujos en Lituania y varios países europeos. También fue el diseñador del billete de 50 litas lituanos , que estuvo en circulación hasta la adopción del euro.

En 1991 se trasladó a Nueva York con su familia , donde su trabajo llamó rápidamente la atención de editores artísticos y lo llevó a una larga carrera como ilustrador editorial. Sus ilustraciones han aparecido en publicaciones internacionales de alto perfil como The New York Times Book Review , Wall Street Journal , Time , Newsweek y Harper’s Magazine . Por este trabajo ha recibido premios de asociaciones profesionales del diseño y la ilustración.

Además de la ilustración, Bartkus ha desarrollado una carrera sólida como artista independiente. Su obra incluye pintura, arte digital y grandes instalaciones públicas que han sido exhibidas tanto en Estados Unidos como en Europa . Sus trabajos forman parte de colecciones importantes como la National Portrait Gallery en Washington D.C. y el MO Museum en Vilnius.

Bartkus también ha impulsado proyectos culturales colaborativos, como el festival de arte MaLonNY en Marijampolė (Lituania), que reúne artistas, músicos y diseñadores de distintas partes del mundo. Su práctica artística se caracteriza por la exploración de temas sociales y culturales, así como por el cruce entre tradición y expresiones visuales contemporáneas.

Fuente: TN