Adiós a la heladera tradicional: la nueva tendencia más estética y práctica para tu cocina

La cocina dejó de ser solo un lugar para hacer comida: hoy es el corazón de la casa, un espacio social, abierto y cada vez más protagonista. Por eso, el diseño y la estética ganaron terreno , y una de las tendencias que pisa fuerte es la de las heladeras escondidas .

En redes sociales, sobre todo en TikTok, se multiplicaron los videos de cocinas donde la heladera desaparece a la vista, camuflada dentro de muebles a medida. ¿El resultado? Ambientes uniformes, limpios y sin cortes visuales , ideales para quienes buscan una cocina minimalista y moderna.

La clave está en diseñar un módulo especial que respete las medidas del electrodoméstico y lo cubra con puertas del mismo material que el resto de la cocina. Así, la heladera se integra al mobiliario y deja de ser el centro de atención.

Esta opción es perfecta para cocinas integradas al living o comedor , porque ayuda a mantener la continuidad visual y aporta un aire prolijo y sofisticado. Además, al disimular la heladera, el espacio se ve más amplio y ordenado.

Para quienes están por renovar o armar la cocina desde cero, el mueble a medida es la alternativa más buscada . Permite elegir materiales, colores, herrajes y detalles para lograr una cocina moderna, armónica y ultra minimalista.

Si buscás una opción más accesible, los paneles divisores son furor. Pueden ser de varillas de madera, listones verticales o placas completas, y funcionan como separadores sutiles entre la cocina y otros ambientes.

Este recurso es ideal para departamentos con cocinas integradas y puertas de entrada cercanas . Permite delimitar espacios sin levantar paredes, esconde la heladera de la vista directa y suma un toque cálido y actual.

El resultado: un ambiente más ordenado y una transición suave entre la cocina y el resto del hogar .

Más allá de ocultar la heladera, hay trucos simples para potenciar el estilo minimalista sin perder calidez:

Las heladeras ocultas llegaron para quedarse y son el secreto para lograr una cocina moderna, prolija y con mucha onda.

Fuente: TN