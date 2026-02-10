Salvaje pelea en Mar del Plata: dos hombres frenaron el tránsito para enfrentarse a cuchillazos en una avenida

Dos hombres se enfrentaron a cuchillazos este martes en el centro de Mar del Plata , en una escena de extrema violencia que quedó registrada en filmaciones y generó conmoción entre automovilistas y peatones.

El episodio ocurrió este mediodía en la intersección de la avenida Luro y España, cuando, por motivos que aún se desconocen, los protagonistas comenzaron a “medirse” sobre la senda peatonal y se amenazaban con armas blancas.

Según se observa en los registros a los que accedió el medio loca l 0223 , uno de los hombres empuñaba un cuchillo , mientras que el otro lo amenazaba con el filo de una botella rota.

La pelea se desarrolló frente a los conductores que aguardaban que el semáforo cambiara a verde para poder avanzar. Lejos de intervenir, los automovilistas observaron la escena con sorpresa e inquietud mientras los dos individuos intentaban cortarse y apuñalarse mutuamente.

Cuando la señal de tránsito habilitó el paso, los vehículos no podían avanzar y debieron esquivar a los agresores, aunque la confrontación no se detuvo en ningún momento.

En medio del caos, se puede ver a una mujer que cruza la calle corriendo para evitar ser alcanzada por los violentos, mientras otros peatones miraban la escena visiblemente aterrados.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre heridos ni sobre la intervención policial tras el hecho. El violento hecho volvió a encender la preocupación por la seguridad en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Por otra parte, una mujer de 33 años se dirigía a su trabajo en Mar del Plata cuando fue interceptada por un grupo de delincuentes que comenzó a golpearla para desestabilizarla y robarle la moto. Como ella aceleró, la persiguieron, provocaron que choque contra un auto y la atacaron a golpes en el piso.

El violento episodio ocurrió este lunes por la mañana sobre la calle Alvarado, cuando Estefanía, la víctima, estaba camino a su trabajo y tres motos aparecieron.

“Se pusieron de costado, una de ellos intentó sacarme las llaves, empecé a acelerar, pero me siguieron. Los acompañantes me pegaban patadas en la cabeza y las costillas para que me bajara. Empecé a tener miedo cuando sacaron un arma y tiraron para que frenara”, contó en diálogo con 0223 .

Ante la desesperación, la mujer solo intentó llegar hasta un puesto de Prefectura, que se encuentra a unas cuadras del lugar, pero los asaltantes continuaron agrediéndola.

“Todo el camino estuvieron pegándome y me tiraban con el revólver . Cuando faltaba una cuadra para llegar me arrinconaron y choqué contra un auto”, explicó.

