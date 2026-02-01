A los tiros en plena calle, detuvieron en Salta a una joven “Pepita, la pistolera”

NACIONALES

Después de varios allanamientos, la policía de Salta detuvo a “Pepita la pistolera”, una joven de 22 años sobre la que pesa una causa penal por "abuso de arma". La detención se dio en medio de un operativo realizado en la zona sur de la capital provincial.

El procedimiento empezó durante la madrugada del jueves, en momentos en que varios efectivos de la Dirección General de Investigaciones local allanaron distintos puntos en el barrio San Antonio. El objetivo era dar con la acusada .

La llegada de las fuerzas de seguridad al lugar donde finalmente detuvieron a la mujer fue conducida por las grabaciones de las cámaras de video de la zona. El día anterior, habían registrado un momento en la que se veía a la mujer en una fuerte discusión con otras personas . Frente a la escalada de la tensión, de acuerdo con el registro de las cámaras de video, l a ahora detenida sacó un arma y empezó a apuntar a su alrededor.

Según señala el sitio local De Frente Salta , en esa pelea ocurrida la vía pública " se enfrentaron grupos antagónicos y se registraron varios disparos".

El video se difundió rápidamente en las redes sociales y los vecinos aseguraron que este tipo de conflictos entre bandas son recurrentes. En ese contexto, se inició una causa por abuso de armas y se ordenó la detención de la mujer.

Ante la situación, se llevó adelante un importante operativo en el que participaron integrantes del Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GOAR). En ese contexto , secuestraron un arma , y se llevaron “varios elementos considerados de interés para la causa”. La joven, a la que la prensa local apodó "Pepita" como la mítica delincuente marplatense "Pepita, la pistolera", por su parte, quedó a disposición de la Fiscalía Penal 5, mientras que los investigadores intentan avanzar con la identificación del resto de los involucrados en el conflicto.

Margarita Di Tullio, más conocida como " Pepita la pistolera ", nació en 1948 y murió en 2009, a los 61 años. Su carrera delictiva comenzó a fines de la década del 60. En 1969, con poco más de 20 años, fue detenida por primera vez, acusada de asaltar junto con su novio a varias parejas en Mar del Plata .

Como contó Clarín , tiempo después, junto a tres socios, regenteó dos prostíbulos en la zona del puerto marplatense, e incluso se la vinculó en la causa del "Loco de la ruta", ya que algunas de las mujeres asesinadas trabajaban para ella.

El apodo se lo ganó en esa época, cuando una noche de agosto de 1985 fue sorprendida en su habitación junto a su marido por sus tres socios que irrumpieron en la casa . A los tres los mató disparando desde abajo de las sábanas con un arma que guardaba en la almohada.

Fuente: Clarín