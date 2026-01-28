Una ola la tiró y en la caída se fracturó una vértebra que la dejó inmovilizada: Necesita $10 millones para una cirugia

Gabriela vino hace poco a vivir a Mar del Plata: después de cinco años residiendo en Corrientes se trasladó a la ciudad cerca del verano y se dispuso a disfrutarlo junto a sus hijos. El pasado sábado fue a la playa y una ola torció su destino causándole una grave lesión que la dejó inmovilizada: el tratamiento para recuperarse cuesta $10 millones.

Cuando estaba dentro del mar junto a su hija, barrenando olas, una la tiró, la arrojó hacia la arena y en primera instancia le produjo la fractura de uno de los codos. Sin poder poner las manos para resguardar su cabeza, golpeó con la arena fuertemente y el impacto causó que también se fracture la sexta vértebra cervical y que sufriera fisuras en el cuello.

Esta lesión provocó otra que inflamó la médula espinal y la dejó inmovilizada de la cintura para abajo. "Mueve los brazos, la cara, habla, está consciente, pero la parte de abajo recién ayer tuvo algo de sensibilidad, poco. Necesita una operación urgente que está programada para el viernes en el Higa", relató Miguel, el papá de su hija, a Mi8.

A partir de la cirugía los profesionales médicos del Higa instalarán clavos, tornillos y placas para inmovilizar la zona y permitir que la médula pueda desinflamarse bien para mejorar su movilidad poco a poco. "Lo más importante es que la médula 'mande información' al cuerpo porque compromete los órganos, no solo las piernas, sino que pueden fallar otras cosas. La operación es compleja y necesitamos pagar los insumos para no entrar en lista de espera", agregó su ex marido.

El costo de los elementos necesarios para la cirugía alcanza los $5 millones, mientras que la intervención, el post operatorio y la recuperación o rehabilitación acumulan un costo aproximado de $5 millones más. "Pedí plata prestada pero no tengo cómo devolverla sin ayuda", se lamentó.

Para colaborar con la familia de Gabriela es posible hacerlo a través de transferencias bancarias al alias miguelroloscar a nombre de Miguel Roloscar Martínez.