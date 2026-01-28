Un hombre recibió un trasplante de cornea, salió de la clínica y un desconocido le golpeó el ojo y lo dejó ciego

INTERNACIONALES





Un hombre que esperó dos años en lista para un trasplante de córnea volvió a perder la visión luego de ser agredido por un desconocido, que le dio un golpe en el ojo recientemente operado, en la ciudad de Campo Grande.

El hecho ocurrió durante la madrugada de ayer frente a una clínica oftalmológica, en el barrio Chácara Cachoeira. El paciente se encontraba esperando atención médica para realizar el control de su trasplante de córnea en el Instituto da Visão.

La agresión ocurrió sin ningún motivo aparente. Imágenes de cámaras de seguridad muestran al agresor descendiendo por las escaleras de la clínica y caminando en dirección al paciente. En pocos segundos se acerca a la víctima y comienza a golpearla.

Uno de los golpes impactó directamente en el ojo izquierdo del hombre. El trasplante de córnea había sido exitoso y, según la policía, la víctima ya había recuperado la visión del ojo operado.

Debido a la gravedad de la lesión, el hombre agredido debió someterse a una cirugía de urgencia y permanece internado. El informe médico, ya incorporado a la causa, indica daño permanente y una alta probabilidad de pérdida total de la visión.

Según la policía, el agresor, de 26 años, no conocía a la víctima. Fue detenido el lunes por la tarde luego de ser sorprendido mientras cometía una nueva agresión, nuevamente sin motivación, contra otra persona, también frente al Instituto da Visão. Fue reducido en el lugar y trasladado a la comisaría.

El hombre es sospechoso de cometer agresiones violentas y reiteradas en la misma zona. Se encuentra en situación de calle y es conocido por su comportamiento agresivo. Investigaciones de la Policía Civil indican que cuenta con al menos siete antecedentes policiales por hechos similares.

El nombre del sospechoso no fue difundido por la policía, por lo que el medio UOL no logró localizar a su defensa.