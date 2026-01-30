Un carpintero fue asesinado en Laferrere: le dispararon en la cabeza para robarle la moto

NACIONALES

Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza este jueves en Gregorio de Laferrere , luego de ser abordado por 4 motochorros que intentaron robarle la moto.

La víctima fue identificada como Milcíades Torrez Oviedo , un carpintero de nacionalidad paraguaya. Tenía 63 años . Volvía a casa luego de una jornada de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires.

El ataque ocurrió en la esquina de Juan Cruz Varela e Hilario Ascasubi , a menos de tres cuadras de la vivienda de la víctima. Según informaron fuentes policiales, los delincuentes intentaron robarle la moto, una Honda Twister roja. Ante la resistencia del hombre, le dispararon a quemarropa .

El hombre murió en el acto. Mientras que los motochorros no lograron llevarse el vehículo y escaparon del lugar. De acuerdo con información de Cadena 3 , Rosa Elba Santander , esposa de la víctima, se acercó rápido a la escena del crimen. Los vecinos, alertados por el disparo, también salieron a la calle y encontraron el cuerpo de la víctima en la calle.

No es la primera vez que un hecho de este estilo sacude al barrio. Algo que genera tanto inquietud como temor en quienes lo habitan. La conmoción se apoderó del barrio, que volvió a ser escenario de un hecho de extrema violencia.

Personal de la Estación de Policía La Matanza y de la comisaría local desplegaron un operativo en la zona para dar con los responsables del crimen. Hubo una serie de allanamientos en distintos puntos del barrio. No hay información oficial sobre detenidos.

Fuente: TN