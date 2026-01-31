Un adolescente de 17 años fue atacado por una patota en Pinamar mientras estaba de vacaciones con su familia

Un adolescente de 17 años, que estaba de vacaciones con su familia en Pinamar , fue víctima de una brutal golpiza por parte de una patota de al menos seis jóvenes .

El violento ataque ocurrió esta madrugada, entre las 5:30 y las 6, en el estacionamiento del muelle de la ciudad balnearia. La víctima Thiago estaba junto a dos amigos -también menores de edad- al lado del auto de sus padres, que pescaban en la zona.

Uno de los adolescentes relató que un grupo de jóvenes que caminaba por la avenida del Mar en dirección a Bunge comenzó a insultarlos y a provocar una pelea. Minutos después, se acercaron y los agredieron a golpes , aunque concentraron el ataque principalmente sobre Thiago.

Los amigos lograron separarlo de los agresores y, en ese momento, llegó un patrullero. Al advertir la presencia de los policías, el grupo escapó corriendo del lugar.

Luego de la golpiza, el adolescente fue hasta el muelle para alertar a sus padres, que lo trasladaron en su vehículo al Hospital Municipal de Pinamar. Allí fue atendido e internado hasta la tarde del sábado, cuando los médicos resolvieron su derivación por la gravedad del cuadro .

Según pudo saber TN , Thiago presenta un hematoma cerebral no quirúrquico , por lo que necesita atención de mayor complejidad. Por ese motivo, será ingresado en las próximas horas al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.

Los testigos que vieron toda la escena indicaron que los agresores vestían camisas blancas, que parecían alcoholizados y que habrían salido de un parador cercano al lugar del ataque. Esta información será clave para que los investigadores puedan identificarlos.

Con respecto al motivo de la agresión, uno de los amigos de la víctima aseguró que no hubo una pelea previa y que no sabe por qué los atacaron . Además, sostuvo que en medio del hecho intentaron arrebatarle a Thiago un bolso con sus pertenencias.

Luego de la denuncia realizada por la familia, intervino el fiscal Juan Pablo Calderón , del Departamento Judicial de Pinamar, quien ordenó una serie de medidas para localizar a los responsables del ataque.

Fuente: TN