Tragedia en Bariloche: quién era la turista de Pilar que murió en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi

Silvana Garibaldi vacacionaba en Bariloche cuando murió de manera trágica, al golpearse la nuca en una cascada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi .

En una nota con Clarín en el verano 2004 , esta licenciada en Administración de Empresas contó que con su marido, Alejandro Vallone (60) , que es contador público, veraneaban desde chicos en Pinamar. Actualmente estaban separados.

Tenía tres hijos: Franco, Josefina e Inés, dos de los cuales viven en el exterior. El 28 de febrero iba a cumplir 60 años. "Era una guerrera", la definió una amiga.

Con residencia en un country de Pilar , la mujer acumulaba una larga trayectoria en empresas de consumo masivo y servicios

Trabajó en la Gerencia de Marketing y Desarrollo de negocios de Papelera del Plata, en Arcor División Galletitas y en Kimberley Clark Fem and Personal Care (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay).

También como directora de Desarrollo Comercial de CCR-IRI y de BMC Consulting Group, en Ignis Argentina Medios & Comunicación y en su propia firma, GVD Consulting .

En su perfil de LinkedIn , se definía como " consultora especialista en Estrategia Comercial y Marketing / Gestión de Proyectos. Start up de Negocios ".

Según se informó oficialmente, Garibaldi sufrió el accidente pasadas las 19 de este lunes en la Cascada Frey , al final del brazo Tristeza, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La víctima llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas.

Allí " se habría deslizado en un sector de la cascada, sufriendo un grave accidente ", por lo que quienes estaban en el lugar " lograron sacarla a la superficie y le practicaron maniobras de RCP, sin obtener signos vitales".

"Lamentablemente la mujer utilizó la cascada como tobogán, se golpeó y murió ", confirmó una de las autoridades del Parque al Diario Río Negro.

"Rápidamente se montó un operativo con Guardaparques, personal de Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y Prefectura Naval Argentina, dando aviso a la Fiscalía correspondiente. En el procedimiento también se sumó colaborando con el traslado de personal y familiares un operador lacustre del Parque Nacional ", indicaron.

El operativo finalizó a las 5 de la mañana de este martes con el retiro del cuerpo, autorizado por la fiscal Silvia Paolini.

" El traslado se efectuó por tierra desde la zona de la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y posteriormente por vía lacustre hasta Bahía López, donde Policía de Río Negro realizaron las pericias y el traslado a la morgue local" , añadieron.

Respecto del lugar donde ocurrió la tragedia, apuntaron que " muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad".

" En esos puntos solo se puede acceder por vía lacustre y esto implica varias horas de navegación, si las condiciones climáticas los permiten. Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos este hecho, acompañamos a los familiares y amigos de la víctima ", concluyeron.

