Salió a encontrarse con “un pibe” y la buscaron durante un mes: estaba como NN en la morgue

NACIONALES

Luna Aylén Zárate había cumplido 14 años el 21 de octubre. A primera hora del 24 de diciembre salió de su casa, en el humilde barrio Puente Gallego, del extremo sudoeste de Rosario , para encontrarse con "un pibe", quien le mandó un remís.

La adolescente desapareció y su familia la buscó durante un mes, hasta que ahora se topó con una noticia devastadora: estaba como NN en la morgue , ya que había sido atropellada esa misma madrugada.

Su papá radicó la denuncia en una comisaría recién el 30 de diciembre. Este miércoles le comunicaron que su cuerpo se encontraba en el Instituto Médico Legal (IML) .

"Recorrí todo Rosario buscándola, la busqué en todas las villas, me mandaban a mí en vez de ocuparse ellos", advirtió el hombre, quien aseguró que el "pibe" con el que se iba a encontrar su hija vive en el barrio Belgrano y tiene "21 años".

Aquella medianoche, Luna usó el celular de su papá y mantuvo un chat con este joven, con el que recién se conocía, por Instagram. Él la invitó a " tomar algo " y ella aceptó, según el diálogo al que accedió Clarín .

Allí acordaron que él le mandaría un remís para dirigirse a la estación de servicio Puma de avenida Circunvalación y Godoy. La única que supo entonces de esto fue la hermana más chica.

" Se me escapó, yo me fui a dormir y cuando me levanté no estaba ", sostuvo el papá.

Marisol Sturzo (53) , abuela de la chica, confirmó que "el pibe le mandó el Uber" y ella se bajó en el punto acordado, según registraron las cámaras de seguridad.

"Ella apareció muerta a las 4 de la mañana, atropellada en Circunvalación y Avellaneda. ¿A usted le parece que desde esa fecha la tienen ahí en la morgue?", se quejó.

Según el papá de Luna, la adolescente "a lo sumo se iba dos o tres días de casa, pero con los chicos del barrio a lo de los amigos, me decía dónde estaba".

Además, afirmó que fue a ver al joven con el que se encontraría Luna, cuya mamá es ama de casa y su papá mecánico: "Supuestamente el pibe la fue a buscar a la estación, pero ella ya no estaba".

"A mí me había bloqueado, me dijo que nunca se encontró con mi hija . Dos días seguidos fuimos a cortar la ruta, recién esta mañana (por el miércoles) un fiscal se comunicó conmigo y le pasé el Instagram de mi hija", describió.

La abuela añadió que pensó que "este pibe la había entregado", ya que Luna nunca se había ido del barrio.

Los familiares reconocieron el cuerpo en la morgue.

Su madre , confirmó Sturzo a Clarín , lleva "más de un año detenida " y en un momento que su padre estaba hospitalizado, por lo que Luna quedó sola, intervino la Dirección Provincial de Niñez.

Según El Ciudadano , esto ocurrió por una situación de "violencia familiar".

Sin embargo, la abuela de la nena lo desmintió: "Es mentira, no hubo ningún conflicto familiar . La nena andaba en la calle, iba y venía, la tenían los vecinos. Nos decían que era un instituto de niñez con puertas abiertas y la dejaban salir. Nunca nadie se hizo cargo ni controló nada".

Luna fue atropellada el 24 de diciembre, alrededor de las 4 de la madrugada, en la avenida de Circunvalación, por un Ford Focus conducido por un hombre de 37 años.

" Al tomar la salida hacia Bulevar Avellaneda, por motivos que se tratan de establecer, embistió a una persona de sexo femenino que se encontraba sobre la traza" , se informó.

Esto sucedió a casi cuatro kilómetros de donde vivía la víctima (en Camino Viejo a Soldini al 3400).

De acuerdo al reporte oficial, " el conductor permaneció en el lugar del hecho y solicitó auxilio a transeúntes ", mientras que "la víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde recibió atención médica" pero falleció "a las 05.50 a causa de politraumatismos graves ".

El conductor dio negativo en el examen de alcoholemia y quedó en libertad, aunque imputado por " homicidio culposo ".

Como la víctima no portaba documentación y el cotejo de huellas dactilares y registros disponibles arrojó resultados negativos, no pudieron identificarla y trasladaron su cuerpo al IML.

La denuncia por " averiguación de paradero " había ingresado a la Oficina de Paraderos de la Fiscalía Regional 2 de Rosario y se activó el protocolo de búsqueda, con intervención de la Brigada de Paraderos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe.

"En el marco de dichas actuaciones se realizaron tareas de campo, entrevistas a familiares y allegados, relevamiento de cámaras de la zona -con resultado negativo- y se dispuso la difusión de la imagen de la menor en redes oficiales de la Fiscalía ", informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Sin embargo, la medida recién se efectivizó este martes 27 de enero, casi un mes después de la denuncia de la familia. "Ayer (por el martes) recién nos dijeron que el fiscal dio la orden para que Luna sea buscada y empezó a aparecer su foto por todos lados , en el MPA", manifestó la abuela.

Este miércoles, cuando los familiares de la nena dieron una entrevista al Canal 3 , los convocaron desde la fiscalía para comunicarles que el cuerpo estaba en la morgue del IML.

Una de las explicaciones que les dieron es que el cuerpo aparentaba ser de una joven de más de 20 años . Pero ellos no se conformaron y pidieron investigar si la chica no fue tirada al asfalto y allí la atropellaron.

Este jueves habló del tema el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni , quien sostuvo que "hay que investigar y esclarecer qué pasó para elaborar una conclusión".

"En un tema tan delicado lo peor se puede hacer es salir a revolear conjeturas. Hay que esperar y darle a la familia una respuesta concreta basada en evidencia", expresó.

Ahora, para la despedida de sus restos, lanzaron una colecta en las redes sociales y poder afrontar los gastos del sepelio, que finalmente se concretó este jueves en el barrio Puente Gallego. " Su padre tiene tres hijos más y se encuentra sin trabajo ", argumentaron.

El caso deja en evidencia un complejo entramado familiar, la vulnerabilidad a la que estaba expuesta la nena y la negligencia estatal, además de una desidia judicial inadmisible cuando hay familias humildes de por medio.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín