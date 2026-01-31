Revelaron el estado de salud de los seis nenes que fueron drogados con cocaína en Balcarce

ZONALES

Tras la detención de un hombre acusado de haber drogado con cocaína a sus seis hijos en la ciudad bonaerense de Balcarce , dieron a conocer los detalles del estado de salud de los nenes .

El director del Hospital Municipal , Javier Reino, expresó que los estudios arrojaron los resultados de cocaína y marihuana en los seis chicos, que tienen entre 2 meses y 13 años . Además, agregó: “Los niños están bien, a la espera de lo que resuelva la Justicia”.

A su vez, informó que se solicitaron otros estudios complementarios , como controles de cardiología infantil y psicológicos .

Según informó la agencia Noticias Argentinas , la situación de los nenes mejoró. “A los seis se les volvieron a tomar pruebas y tres ya están dando negativo ”, señaló Reino.

Además, un detalle que descubrieron en los estudios médicos, abrió una nueva incógnita a la hora de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el impactante hecho.

De acuerdo a lo que informó el médico, la madre —que dio positivo en cocaína— no estaba amamantando a ninguno de los chicos. “Será tarea de la Justicia determinar cómo la droga llegó a sus cuerpos ”, concluyó.

El episodio se dio a conocer hace algunos días, cuando la madre de los nenes se presentó en la Comisaría de la Mujer y denunció por violencia de género a su pareja .

En ese marco, pidió una restricción de acercamiento , acusándolo de haberla drogado y sospechaba que hubiera hecho lo mismo con sus hijos . A partir de esto, la Fiscalía Descentralizada de Balcarce ordenó el traslado de los seis menores al hospital.

La orden judicial derivó además en un allanamiento en la casa familiar, donde se secuestró cocaína y se hallaron restos de la sustancia sobre una mesada .

El acusado, por su parte, declaró ante la Fiscalía y negó haber drogado a sus hijos , a la vez que señaló a su pareja por tener “problemas psiquiátricos”, según informó el medio local La Vanguardia.

El fiscal Rodolfo Maure dispuso la detención inmediata del hombre , quien permanece arrestado en la Unidad Penal Nº15 de Batán .

La causa fue caratulada como “ suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad ”, un delito que prevé penas de entre 6 y 20 años de prisión .

Fuente: TN