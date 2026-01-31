“Que el clima acompañe” y el deseo del mejor fin de semana del año: la apuesta de la Costa en el arranque de febrero

ZONALES

El deseo es que la marcha no se detenga, que el impulso que tomó la temporada a mitad de enero hacia los valores esperados mantenga su inercia, que se deslice a una transición del mes con el menor sobresalto posible. Los operadores del sector turístico hablan de las reservas, claro, pero por sobre todo, del clima: indefectiblemente, cualquier análisis cierra con la frase, "y, obvio, esperamos que el clima acompañe".

Hoteleros, gastronómicos y comerciantes auguran un buen febrero, con patrones de demanda concentrada, picos de afluencia los fines de semana y con el que puede ser el mejor fin de semana del verano -por encima incluso del mejor de la temporada alta-, signado por los cuatro días de Carnaval. Pero saben que el factor clave estará dado en la meteorología. Es donde los deseos entran en pugna con los caprichos de la naturaleza.

Por lo pronto, para esta primera semana, se van a mantener las temperaturas altas , entre 27° y 29°, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pero el inicio ocurre con una característica que febrero suele tener, sus días ventosos. Además, el mismo pronóstico prevé algunos períodos de inestabilidad, lluvias aisladas, chaparrones en las tardes del domingo y lunes.

Cierra enero este sábado y abre febrero el domingo, el recambio se concreta justo en el fin de semana. Por lo que los números indican en principio, al menos al viernes, serán más los que abandonen la costa que quienes arriben.

"Estamos en un 40%, pero sabemos que es un número que crecerá. ¿Cuánto? 10, tal vez 15 puntos, eso lo sabremos pronto", explica a Clarín el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG), Hernán Szkrohal..

El porcentaje está en los límites esperados para el mes, luego de un enero que terminó teniendo una caída del 10 por ciento en relación a la temporada anterior.

"Arrancamos con un piso bajo, pero la quincena va a estar por encima de ese número, entonces si bien empieza a ritmo más lento, sabemos que vamos a depender del factor climático, sobre todo los fines de semana", sostuvo el gastronómico, al frente de The Bluff, un restaurante ubicado sobre la calle Rivadavia, en el centro.

Los martilleros van en sintonía con sus niveles de reservas y consultas. "En líneas generales estamos en el orden de un 60% para los primeros días", explicó Guilllermo Rossi, presidente del colegio que aglutina a las inmobiliarias.

"Sabemos ya que el fin de semana de Carnaval subirá la demanda , ya lo estamos viendo por la cantidad de interesados que preguntan por departamentos y casas para esos días".

Al menos la primera quincena, en tanto se sostenga la demanda, y en especial para el fin de semana de los feriados, los valores de los alquileres serán los mismos que los de enero. Luego, post carnaval, la oferta será mayor y será factible la posibilidad de negociar y obtener rebajas en las tarifas.

Este año, los feriados de carnaval serán el lunes 16 y martes 17 de febrero , en medio del mes, lo que para los empresarios implica "un quiebre" de la temporada. "Luego la gente comienza a pensar en las clases, no quiere decir que termine la temporada, pero los porcentajes de ocupación serán menores", explicó un hotelero a este diario.

Más allá de ese quiebre, coinciden los operadores que el fin de semana entre el 13 y el 17 tendrá "la ciudad a tope". Para esos días, las reservas en estas horas ya son del 65% y la demanda creciente.

En el resto de la Costa Atlántica , en localidades como Pinamar, Cariló y Mar de las Pampas, en Villa Gesell, "el impacto del carnaval suele generar un pico adicional de movimiento".

En Mar de las Pampas, en el sur gesellino, que este año incorporó vuelos directos que unen el distrito con el aeroparque metropolitano en 45 minutos, con muy buenos resultados, tienen "un nivel aceptable de reservas" para los primeros días del mes.

" Hay un ajuste de tarifas en relación a enero, a la baja, que va de un 20% al 30%. Hoy tenemos reservado para febrero un 60%. El fin de semana de carnaval es muy importante aquí y para esos días el número crece", explicó el presidente de la filial local de Asociación de Hoteles de Turismo (AHTRA), Víctor Borgia.

En Pinamar conocen que el público de febrero "es más de último momento, por eso entienden que son muy buenos números los registros de reservas hasta hoy, que están por encima del 65%. Fabián Salvucci, al frente del Hotel Savoia, de Ostende, y de Puerto Hamlet, de Cariló, y delegado regional de la AHTRA, anticipó que para Carnaval esperan estar "a pleno". Contó que para los dos primeros días de ese fin de semana largo ya quedan pocos lugares.

"Hay buena expectativa -agrega Salvucci-, esos números van a mejorar, y sabemos dos cosas, que tras ese fin de semana fuerte vendrá una caída de la actividad y , como siempre, que vamos a depender del tiempo".

Fuente: Clarín