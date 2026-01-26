Por qué el chocolate se pone blanco y qué significa

Cuando abrimos un chocolate y lo dejamos en la heladera o la alacena, podemos ver que a los pocos días tiene manchas blancas en su superficie . Aunque mucha gente cree que hay que tirarlo cuando pasa esto, lo cierto es que no hay de qué preocuparse.

Este fenómeno ocurre por dos procesos propios que sufre el chocolate con los cambios de temperatura: floración grasa o floración de azúcar .

Ocurre cuando el chocolate se expone a cambios de temperatura o humedad. La manteca de cacao, uno de sus ingredientes principales, se derrite y sube a la superficie , donde se solidifica y forma esa película blanquecina.

Aparece cuando el chocolate entra en contacto con la humedad. El agua disuelve el azúcar , que luego se recristaliza en la superficie y deja un aspecto opaco y blanquecino.

Para que el chocolate mantenga su color y textura original, guardalo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz . Evitá los cambios bruscos de temperatura y no lo metas en la heladera, salvo que sea estrictamente necesario.

Lo importante es saber que el chocolate no está vencido ni es peligroso . El cambio de color no afecta su sabor ni su seguridad, aunque puede modificar un poco la textura y hacerlo menos cremoso. Si el olor y el gusto siguen siendo normales, se puede consumir sin problemas .

Fuente: TN