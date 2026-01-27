MADARIAGA: YPF aplicó la tasa municipal de Pinamar en una estación que no está en ese territorio

MADARIAGA





La reciente apertura de una estación de servicio YPF en el cruce de las rutas 74 y 11, sobre el partido de Madariaga, trajo preocupación en estacioneros de Pinamar dado que, al estar sobre otro distrito, no se cobraría el 3% de tasa vial que aplica esa municipalidad.





Durante la primera quincena de enero todo funcionó normal hasta que la queja de los concesionarios de YPF pinamarenses pudieron recibir al presidente de la compañía Horacio Marín, quién concurrió a la reapertura de una estación móvil en la zona de la Frontera, y allí le expresaron que sus ventas se desplomaron porque los turistas hacían 3 kilómetros y cargaban más barato.





Los valores de todos los concesionarios son manejados desde una oficina de YPF en Puerto Madero y el pasado fin de semana los valores por litro de los combustibles en la firma recientemente abierta frente a la rotonda de acceso a Pinamar subieron unos $24 pesos sin ninguna explicación.





La decisión fue desde la sede central e YPF argumenta que la libertad de mercado le permite "empatar" los valores ene se 3% de diferencia para aplacar el reclamo de los estacioneros pinamarenses.





Pero, ahora, el municipio de Madariaga busca explicaciones por que no se sabe si esa diferencia se la queda YPF, integra una "bolsa de cobro de tasa vial de Pinamar" y va a parar a las arcas de otro distrito o si forma parte de la ganancia de la nueva firma dueña de la estación.





Una jugada que entienden como desleal porque mientras se reclama desde la Casa Rosada una baja de tributos municipales y se despotrica contra las tasas que se cobran en el combustible terminan aplicándolas sobre los surtidores de un sitio en donde esos cobros no existen.





En la jornada de ayer, autoridades locales constataron que la estación de servicio YPF ubicada en Pinamar y la estación YPF de la rotonda, perteneciente al Partido de General Madariaga, exhiben el mismo cuadro tarifario de precios, como se corrobora con las fotografías que ilustran esta nota, pese a que en nuestro distrito NO existe ningún tributo municipal sobre el combustible.





El mensaje desde la intendencia de Madariaga al respecto:





La situación resulta, cuanto menos, llamativa. Mientras que en el Partido de Pinamar rige una tasa del 3% que encarece el precio final, en General Madariaga ese tributo es inexistente por lo que, en teoría, el combustible en todo Madariaga debería ser más económico para el consumidor final.





Así ocurre con la estación de servicio de la misma bandera sita en calle Rivadavia y Avellaneda de nuestra ciudad como se aprecia en la fotografía, donde evidentemente los valores en boca del surtidor son menores.





"Esta situación genera una preocupación legítima. El precio final que pagan nuestros vecinos no debería incluir ningún concepto vinculado a una tasa municipal inexistente", señalaron las autoridades.





Algún trascendido señala que la empresa petrolera de bandera nacional solicitó que las tarifas fueran iguales, pese a ser distritos distintos y con carga tributaria distinta.





Ante la falta de asimetría en los precios, el Municipio anunció que solicitará aclaraciones formales tanto a las empresas petroleras como a los organismos de control competentes. El objetivo es determinar por qué se igualan los precios al público si los regímenes tributarios son dispares.





El tema no es menor. De los medios porteños constantemente se hace hincapié en que la carga impositiva es por culpa de los municipios en su mayor medida. Cuando no es así en la realidad.





La carga tributaria en la Argentina, aproximada, sobre el total de lo que pagan los contribuyentes (impuestos, tasas y contribuciones), se distribuye de la siguiente manera:





Nación: 65–70 %

Es quien concentra la mayor parte de la recaudación.

Principales impuestos nacionales:

• IVA

• Impuesto a las Ganancias

• Derechos de exportación (retenciones)

• Impuesto a los combustibles

• Bienes Personales

• Impuesto al cheque

Aunque algunos se coparticipan, la Nación decide el impuesto, lo recauda y luego distribuye.





Provincias: 25–30 %

Las provincias tienen una carga importante, muchas veces muy visible para la actividad económica.

Principales impuestos provinciales:

• Ingresos Brutos (el más significativo)

• Impuesto Inmobiliario

• Impuesto Automotor

• Sellos





Municipios: 5–10 %

Es el nivel que menos recauda y el que más servicios directos presta.

Principales recursos municipales:

• Tasas por servicios urbanos

• Tasa de Seguridad e Higiene

• Tasa inmobiliaria urbana

• Derechos varios (comercio, construcción, etc.)





Dato clave es que el vecino suele asociar el costo al Municipio, pero más del 90 % de la carga tributaria no es municipal. Aún eliminando todas las tasas municipales, el impacto en el precio final suele ser muy bajo comparado con impuestos nacionales y provinciales.





Finalmente, el Ejecutivo aseguró que continuará realizando todas las gestiones necesarias para garantizar que los vecinos no paguen cargos que no corresponden y mantendrá informada a la comunidad sobre los avances de este reclamo.