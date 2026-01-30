MADARIAGA: Intentaron ingresar a una vivienda y huyeron tras ser descubiertos

MADARIAGA

Un intento de robo a una vivienda fue denunciado durante la madrugada de este viernes en una casa ubicada en Italia al 300, en el barrio Belgrano, luego de que dos hombres fueran sorprendidos mientras arrancaban la reja de una ventana.

Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 3:30, cuando la propietaria del domicilio se encontraba descansando y escuchó un fuerte ruido proveniente del exterior de la vivienda. Al salir, constató que la reja de una ventana de hierro había sido arrancada y se encontraba tirada en el suelo.

En ese momento, su hija de 18 años, alertó a los gritos que dos personas estaban ingresando al lugar. Ambas lograron observar a dos hombres que escapaban corriendo por calle Honduras, por lo que de inmediato dieron aviso a una patrulla municipal que se encontraba en la zona.

Posteriormente la Policía realizó un rastrillaje por el sector, pero no logró dar con los sospechosos.

La denunciante indicó que no posee cámaras de seguridad ni sistema de alarma en la vivienda y que, si bien los delincuentes no lograron ingresar al interior del domicilio, sí causaron daños al arrancar la reja de la ventana. La misma fue levantada posteriormente y colocada de manera provisoria en su lugar.