La trama detrás del secuestro de una joven japonesa en Salta: mentiras, violencia y el robo de su identidad

NACIONALES

En la provincia de Salta , una joven japonesa de 23 años , identificada como A.Y. , denunció haber vivido un verdadero calvario con su expareja, que la secuestró, golpeó y abusó sexualmente cuando estaba embarazada.

Se mudó a la Argentina en 2025 sin saber hablar español ni tener familiares en el país . Luego de entablar una relación de cinco meses con el acusado en Japón, quedó embarazada y él la convenció de tener al bebé en su ciudad natal.

Ambos comenzaron a convivir y rápidamente empezaron las agresiones: forcejeos, golpes e incluso arrastradas en el piso tirándola del pelo. Entre otras cosas, la mujer también denunció que su agresor le robó los ahorros y la obligaba a escribirle a sus padres para pedirles dinero .

Según informó El Tribuno , la víctima también sufrió abusos sexuales durante su embarazo , y señaló que en uno de los tantos episodios, le quebró un dedo de la mano .

La mujer resistió meses a las brutales agresiones, hasta que logró radicar la denuncia con la ayuda de una traductora y la asesoría de una fundación salteña.

Cuando declaró ante la Justicia, decidieron no apartar de la vivienda al agresor , alegando que la mujer tenía un supuesto diagnóstico de depresión postparto .

En diciembre, el acusado le robó el celular a la joven y mandó mensajes haciéndose pasar por ella , para dejar asentado que iban a realizar un viaje familiar a Jujuy. Finalmente se descubrió que nunca viajaron y que en realidad el agresor secuestró a la mujer y a su bebé en el domicilio.

“ Tenía la cara morada . Estaba con el bebé dentro de una pieza y ahí es cuando ella se animó a denunciarlo por abuso sexual con acceso carnal, obligarla a consumir drogas (marihuana), quebrarla y otros tipos de violencia de género”, contó un testigo.

La víctima está viviendo con una persona que la acompaña las 24 horas mientras junta dinero para volver a Japón y espera que la Justicia autorice a su hijo para irse con ella.

Por su parte, el hombre permanece en libertad y continúa hostigando a la joven con mensajes agresivos . El caso quedó a cargo de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género N° 3.

Fuente: TN