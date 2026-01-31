La planta trepadora que produce flores todo el año y crece rápido

NACIONALES

La rosa Iceberg se convirtió en una de las plantas trepadoras más elegidas para jardines y terrazas por una razón clara: florece casi todo el año, crece rápido y requiere pocos cuidados . Su combinación de estética, rusticidad y rendimiento la posiciona como una opción ideal tanto para principiantes como para jardineros experimentados.

Esta variedad, también conocida como Iceberg Climbing Rose , se destaca por sus flores blancas abundantes , de tamaño medio y con un perfume suave. A diferencia de otras rosas trepadoras, mantiene una floración constante desde la primavera hasta bien entrado el otoño , e incluso durante el invierno en climas templados.

Uno de sus mayores atractivos es su rápido crecimiento , que le permite cubrir enrejados, muros y cercos en poco tiempo. Puede alcanzar varios metros de altura si cuenta con un buen soporte y un espacio adecuado para desarrollarse.

En cuanto a los cuidados, la rosa Iceberg es resistente y adaptable . Prefiere ubicaciones con buena exposición al sol , aunque tolera semisombra, y necesita riego regular sin encharcar . Una poda liviana favorece nuevas floraciones y ayuda a mantener la forma de la planta.

Además, presenta buena tolerancia a enfermedades , algo poco común en rosales, lo que reduce la necesidad de tratamientos constantes. Esto la vuelve especialmente atractiva para quienes buscan una planta vistosa sin mantenimiento excesivo .

Por su elegancia, versatilidad y floración prolongada, la rosa Iceberg se consolidó como una de las trepadoras más populares del momento , ideal para sumar verde y flores al jardín durante gran parte del año sin grandes complicaciones.

Fuente: TN