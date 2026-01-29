Impactante incendio en una fábrica de San Fernando: el fuego está controlado y no se reportaron heridos

NACIONALES

Una explosión en San Fernando , durante la madrugada de este jueves, causó el incendio de una fábrica . El estallido se produjo alrededor de la 1:30 de la mañana. El fuego está controlado y por el momento no se reportaron heridos.

De acuerdo con distintos reportes de vecinos en el partido de Tigre, la explosión se habría sentido hasta esa zona, incluso en San Isidro . Como medida preventiva, se cortó el suministro de energía en varias cuadras cercanas al área del incendio.

Ante el hecho, se presentaron dotaciones de bomberos del cuartel de San Fernando en el lugar, junto con más de otras 10 dotaciones provenientes de Tigre y Escobar, entre otras zonas, que se trasladaron hasta el lugar. Una enorme pared de humo se proyectó hacia el cielo, mientras se podían percibir llamas a simple vista.

“ San Fernando está conmocionado . Todas las manzanas que están hacia el lado próximo a la fábrica que está en llamas, al menos unas 15 cuadras, están sin servicio de energía eléctrica”, explicó a TN el periodista Daniel Revol. De acuerdo con el comunicador, la explosión se produjo en un local de la empresa Otowil, dedicada a productos de tinturas para el pelo. “ Fue una denotación seca, comparable a la de un artefacto explosivo, una bomba. Todas las viviendas aledañas fueron evacuadas ”, dijo Revol.

En los alrededores de la zona, a la altura de Brandsen al 800, entre 25 de Mayo y Sarmiento, cerca de las vías del ramal Retiro–Tigre del tren Mitre, la mayor parte de las edificaciones son viviendas. Hasta el momento, no hay un reporte oficial sobre heridos ni daños materiales. Las autoridades investigan las causas del hecho.

Fuente: TN