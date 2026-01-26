Iban en moto con un bebé recién nacido y chocaron con un colectivo: Murieron los tres

La imprudencia y el mal estado de las rutas se combinaron este domingo en el partido de Merlo para una tragedia espantosa: murieron los tres ocupantes de una moto que chocó contra un colectivo cuando su conductor presuntamente intentó esquivar un pozo. Entre las víctimas hay un bebé de tres meses.

Todo ocurrió en la ruta 1003, a la altura de la calle Montes de Oca, en la curva de Santa Mónica, frente al cementerio, en la localidad de Libertad.

En la moto Brava Altino iban Juan Carlos Alegre, de 44 años, junto a su hija Aylín Alegre (20) y su nieto Mateo, de apenas tres meses. Según fuentes policiales, ninguno llevaría casco.

El conductor del vehículo aparentemente intentó esquivar un pozo y chocó de frente con el interno 510 de la línea 216. Murió en el acto.

La joven fue trasladada al Hospital Héroes de Malvinas y el bebé al sanatorio San Juan Bautista, pero ambos también fallecieron.

El caso es investigado por el fiscal Nicolás Filippini, de la UFI N° 8 de Morón.



