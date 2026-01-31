Horror en Bahía Blanca: murió una beba de dos meses y detuvieron al padre acusado de darle una brutal golpiza

Una beba de dos meses murió de un traumatismo de cráneo en Bahía Blanca y detuvieron al padre acusado de darle una brutal golpiza.
El hombre llegó al Hospital Municipal cerca de las 4.30 de la madrugada de este viernes y argumentó que su hija se le había caído de los brazos y había golpeado contra el piso.
La nena ingresó con traumatismo de cráneo y, por la gravedad de las lesiones, fue trasladada de urgencia al Hospital Penna.
La pediatra que recibió a la nena en ese centro médico precisó que llegó con muerte encefálica debido a las lesiones.
Según precisaron fuentes de la investigación, al menos dos testimonios dieron cuenta de que el padre era muy violento y que las lesiones de la beba podrían ser de días previos a llevarla al hospital.
Noticia que está siendo actualizada.-
Fuente: TN
