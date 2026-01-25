Habló la vecina que le hizo RCP al chico que se ahogó por salvar a su hermanito: “Escuché gritos desesperados”

El menor de 13 años que se ahogó luego de rescatar a su hermanito en Mendoza continúa en grave estado. Mientras se espera el nuevo parte médico, se conoció el estremecedor momento en el que ocurrió todo.

Antonella Sáez, vecina de la zona, dialogó con TN y dio detalles sobre la dramática situación y cómo le practicó RCP para salvarle la vida. “Estaba en mi casa, había llovido bastante en Mendoza y en Godoy Cruz cayó bastante granizo. El agua en la calle venía con bastante fuerza, no se veían las acequias, no se diferenciaba el cordón y empecé a escuchar muchos gritos desesperados”, precisó.

En ese contexto, la joven aseguró que, junto con el resto de los vecinos, creyeron que se trataba de un accidente de auto, pero cuando se acercaron, otra persona les dijo que había un nene bajo el puente.

“ Los mismos vecinos empezaron a romper el puente con herramientas y fue rapidísimo como lo hicieron de la misma desesperación. Fueron 10 minutos aproximadamente los que estuvo bajo el agua ”, detalló.

A la par, comenzaron a colocar maderas metros antes para cortar el caudal de agua, que circulaba con muchísima fuerza, y así rescatar al menor. “Cuando logran romperlo, sacan al nene y automáticamente, ni lo pensé, tengo cursos de RCP y dije: ‘ Es el momento ’”, recordó la joven.

Fue entonces cuando detectó que no tenía signos vitales. “ No le sentimos nada, completamente nulos ”, aclaró. “Había un vecino de la esquina que es un enfermero; ambos nos pusimos a maniobrar, íbamos cambiando, fueron 25 minutos hasta que llegaron los bomberos, los móviles de la policía, la ambulancia; ahí después se agrandó mucho más la cadena de vida, porque nos íbamos rotando, pero no paramos ni un segundo ”, señaló.

Con la llegada de la ambulancia, además, comenzaron a inyectarlo, colocarle suero y le realizaron reanimación con electroshock. Cuando finalmente el chico reaccionó, lo trasladaron al hospital Humberto Notti, donde permanece internado en grave estado.

“Fue desesperante el movimiento, la mamá viendo al hijo en el agua que no se lo podía sacar” , lamentó Antonella y agregó: “Cuando rompieron el puente, había como una madera, entonces no permitía que él pudiera salir del otro lado del puente, pero no lo sabíamos. Incluso nos habíamos parado en varias esquinas porque no sabíamos si realmente seguía abajo del puente o se había ido para el otro lado. El miedo era que vaya a un zanjón donde era mayor el agua”.

Sobre el momento en el que se desató todo, la joven agregó: “Por lo que dicen los vecinos, estaban justo jugando en la calle con la mala suerte de que el agua comenzó a bajar con mucha intensidad y de un momento al otro se transformó en un río, parece que estaban los dos -junto con el nene de 5 años- y sacó al más chiquito, pero con la desgracia de que él cayó”.

