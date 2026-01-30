Habló la madre de Bastián: “Está respirando por sus propios medios”

NACIONALES

María Macarena Collantes reveló este viernes los avances que experimentó su hijo, Bastián Jeréz, en las últimas horas tras el accidente que sufrió a mitad de enero en los médanos de La Frontera, a las afueras de Pinamar, cuando el UTV en el que viajaba junto a su padre y amigos chocó contra una camioneta doble cabina.

Tras recibir el último parte médico de la sala de terapia intensiva del hospital de Mar del Plata donde el niño sigue internado, la mujer dijo al canal de noticias La Nación+ que “decir que Bastián está respirando por sí solo y que durante la noche lo conectan para que pueda descansar es una alegría enorme ”.

Al referirse a Maximiliano Jerez, padre del niño y exmarido suyo, Collantes aseguró que no está enojada y que mantiene una buena relación con él. También contó que mantuvo una conversación a “puertas cerradas” con Jerez, quien al momento del accidente llevaba al nene sobre sus piernas y sin cinturón de seguridad.

“Con él tengo una excelente relación. Es un muy buen padre y no tengo nada que decir . Siempre se hizo cargo de Bastián desde lo económico y desde lo presencial. Siempre nos dividimos las vacaciones, tenemos tenencia compartida, que la pactamos nosotros”, dijo Collantes.

En cuanto a la pareja de su ex, quien conducía el UTV, afirmó que no la conoce. También se refirió a la causa judicial: “Sobre ese tema no tengo idea, nunca tuve un abogado”.

Las declaraciones de Collantes se conocieron luego de que publicara más temprano en redes sociales una actualización sobre el estado de salud de su hijo. Allí explicó que a Bastián lo desconectaron del respirador durante el día y lo volvieron a conectar por la noche.

“Este parte médico positivo fue como volver a respirar”, expresó. “Decir que está respirando por sí solo y que lo conectan por la noche para que no se canse es, para mí, una alegría enorme”, acotó.

La mujer relató que los médicos le informaron que su hijo se encuentra bien en lo respiratorio y en relación con las lesiones en el abdomen. “ Solo queda por resolver lo de la cabeza, pero todavía no tenemos nada concreto. Una vez que podamos resolver eso, volveríamos a Buenos Aires”, explicó.

Por otra parte, Collantes recordó el momento en que se enteró del accidente, a través de una llamada de un amigo de su ex esposo. “Me dijo que Bastián y Maxi habían tenido un accidente y que me iban a pasar a buscar para llevarme a Pinamar. Por un momento pensé que podía haberse fracturado algo, pero mientras pasaban los minutos pensé: ‘Acá no pasó algo así nomás, porque no me estarían diciendo de ir’”, relató.

“Cuando llegué a Pinamar todo era caos. A Bastián no lo vi porque ya estaba en terapia. Vi a Maxi parado, en un estado tremendo. Me abrazó y me contó lo ocurrido. Las peores horas fueron esas”, admitió.

“Es horrible. Nunca imaginé que nos iba a tocar pasar por algo así y que Bastián tuviera que atravesar todo lo que pasó. No sé cuántos días llevamos, pero fue horrible desde el día uno. No se lo deseo a nadie”, añadió.

Fuente: Clarín