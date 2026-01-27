Escándalo en un bar: una moza denunció irregularidades laborales, dijo que había cucarachas y sugirió a los clientes que se fueran sin pagar

NACIONALES

Un momento de tensión e incertidumbre se vivió en un bar de Mar de Ajó , en la costa bonaerense, cuando una moza se paró en el medio del local y aseguró que en la cocina había ratas y cucarachas, denunció irregularidades laborales y les sugirió a los clientes que se fueran sin pagar. La escena enseguida se viralizó en las redes sociales.

El episodio ocurrió en Terramar , un restobar también conocido como “El Selfie Bar de la Costa” que está ubicado en Irigoyen al 200, en Mar de Ajó. En el momento en que la empleada alzó la voz, el lugar estaba prácticamente completo en su ocupación .

" Este lugar es un lugar de explotación . La comida que están comiendo... en la cocina, si entran, van a encontrar cucarachas así de grandes, van a encontrar ratas , van a encontrar al fondo del patio las bolsas llenas de basura“, afirmó.

Micrófono en mano, la mujer mencionó las presuntas irregularidades que suceden en ese espacio laboral, al que estaba renunciando. Entre otras cosas, dijo que allí vendían "comida recalentada", que "las pastas no son del día" y que "las cervezas están vencidas".

" Así que les recomiendo que se retiren y se vayan, porque el chabón no se merece esto ", sugirió y basó su recomendación en que "a las mozas les paga 25 mil pesos la hora y a la la cajera le paga 30 mil pesos, cuando maneja todo el efectivo". "Se aprovecha de las necesidades de los trabajadores este señor", agregó en referencia al dueño del local gastronómico.

La acusación de la empleada quedó registrada a través de los celulares de los presentes. En las imágenes se ve cómo algunos clientes se miran entre sí, mientras que otros parecen no darse por aludidos.

" Lamento interrumpir sus vacacioes de este modo pero lo tienen que saber. Este lugar tiene que cerrar ahora mismo. Les pido disculpas. El comunicado del restaurante", sostuvo la denunciante, quien aseguró que su jefe estaba "mirando todo a través de las cámaras".

Ante la trascendencia del caso, el restaurante difundió un comunicado por medio de sus redes sociales en el que descartó las versiones de la empleada. "Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula en redes, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes y amigos“, empieza la publicación que hicieron en una historia de Instagram.

“Hace más de 10 años trabajamos con compromiso, respetando estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad que nos permiten estar abiertos hoy“, afirmaron y negaron todos los cuestionamientos hechos por la mujer.

“No solo desmentimos categóricamente estos dichos malintencionados , sino que los mismos ya están en manos de nuestros asesores legales. Nuestro compromiso sigue siendo el de siempre brindarles la mejor calidad y un ambiente seguro”, finalizó la gerencia del restaurante.

Fuente: Clarín