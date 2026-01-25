Home Ads
El resumen de Boca Juniors vs Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura: los de Úbeda empezaron con un trabajado triunfo en La Bombonera

Redacción CNM enero 25, 2026

Boca empezó con el pie derecho en el Torneo Apertura 2026. Fue un partido duro, trabado y trabajado que resolvió sobre el final en La Bombonera contra Deportivo Riestra y con una de sus fórmulas favoritas: la pegada de Leandro Paredes y el cabezazo de Lautaro Di Lollo . El 1-0 le permitió al entrenador Claudio Úbeda iniciar de buena manera una temporada y esperar los refuerzos que todavía no llegaron pero parecen estar alineados para desembarcar en los próximos días.

GOL DEL CHANGUITO QUE NO VALE 🔵🟡 Después del córner hubo offside y se anuló el tanto de Zeballos. Lucas Janson fue amonestado. Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/VaYMn4UdRR

Fuente: Clarín


