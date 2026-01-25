El resumen de Boca Juniors vs Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura: los de Úbeda empezaron con un trabajado triunfo en La Bombonera

Boca empezó con el pie derecho en el Torneo Apertura 2026. Fue un partido duro, trabado y trabajado que resolvió sobre el final en La Bombonera contra Deportivo Riestra y con una de sus fórmulas favoritas: la pegada de Leandro Paredes y el cabezazo de Lautaro Di Lollo . El 1-0 le permitió al entrenador Claudio Úbeda iniciar de buena manera una temporada y esperar los refuerzos que todavía no llegaron pero parecen estar alineados para desembarcar en los próximos días.

GOL DEL CHANGUITO QUE NO VALE 🔵🟡 Después del córner hubo offside y se anuló el tanto de Zeballos. Lucas Janson fue amonestado. Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/VaYMn4UdRR

Fuente: Clarín