El hermano de la chica desaparecida en Los Ángeles reveló que el cuerpo apareció “tirado” en la calle, cerca de su casa

NACIONALES

El hermano de Narela Barreto (27 años), Santiago, dio nuevos detalles sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la joven , que vivía en Los Angeles, Estados Unidos.

"Parece que estaba muerta ya desde el mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas ", dijo Barreto en Telenoche . El joven tenía previsto viajar el próximo 15 de febrero para encontrarse con su hermana.

Agregó que el cuerpo de Narela fue encontrado a cinco cuadras del departamento al que se había mudado recientemente , según le contó su padre que ya está en Los Angeles para interiorizarse del caso.

"Lo que me cuenta [su padre] es que la encontraron en la calle. Y parece que ya tenía un par de días fallecida ", agregó, aunque no pudo identificar el nombre de las calles.

Respecto a las hipótesis que maneja la familia, el joven dijo: " La agarraron cuando estaba yendo al trabajo . No sabemos si es alguien conocido o no, pero que le habrán inyectado algo , que la habrán agarrado desprevenida y en ese mismo ataque fue el homicidio ".

Contó que Narela había trabajado de moza "todo el tiempo antes de mudarse a este departamento (cerca de donde la hallaron), y en este departamento consiguió un trabajo nuevo que no sabemos de qué era porque no llegó a ver nada, básicamente. Se mudó hace una semana", relató. Por otra parte, su familia dijo que Narela tenía todos los papeles en regla para vivir en Estados Unidos.

Santiago dijo que un amigo de la joven logró entrar al nuevo departamento -al que se había mudado sola- con la policía y que encontraron todo en orden . "No fue un intento de robo", remarcó, "esto fue en la calle. Esto pasó cuando ella se estaba yendo a algún lugar, al trabajo seguramente". Además, aseguró que el celular lo tenía con ella.

Por otra parte, Santiago negó que Narela hubiera tomado un auto de aplicación . "Cuando mi hermana tomaba Uber, estaba vinculado al mail de mi mamá y el último que está registrado es un Uber de entrega, no que ella se haya subido", explicó.

Narela estaba desaparecida desde el 23 de enero. Su padre, Marcelo Márquez Barreto, había viajado a Estados Unidos con dos promesas: "La voy a encontrar y la voy a traer a casa". Llegó el miércoles a Los Angeles y en las primeras horas del jueves le envió un mensaje a su esposa, que se quedó en Argentina. "Gorda, la encontré, está muerta", mensaje que confirmó su ahijada Kiara.

Tanto Violeta, su prima, como Luján Roswell, su amiga de Los Ángeles, hablaron de "un vínculo con un chico colombiano que iba y venía" . La amiga remarcó: "Hay un sospechoso", le dijo a Clarín . "No puedo hablar más, se está investigando".

Janet, otra amiga de Violeta, habló este jueves con Clarín y entre lágrimas, señaló: "No podemos hablar mucho, porque tanto la policía como un detective privado están investigando qué pudo haberle pasado a mi amiga. Yo a Narela la conozco desde hace más de ocho años y vino aquí a progresar. Yo sabía todo de ella, era lo más bueno que había, incapaz de hacer daño... No puedo creer que ahora esté muerta".

Janet comentó que como no había llegado ningún familiar, fue ella la primera que reconoció el cuerpo de su Narela. No señaló nada al respecto. De todas maneras, deslizó que sus sospechas -no las de la policía-, apuntan a un joven colombiano con quien venía manteniendo desde hace tiempo "una relación inestable". Y le confirmó a este diario que le brindó a las autoridades norteamericanas los datos de la ex pareja.

Violeta amplió: "Narela era discreta pero algo comentó y me decía que peleaban seguido, que andaban distanciados ", dijo Violeta. "Dicen que es el sospechoso, pero no sé. Nare es muy enamoradiza y se me hace que ese hombre mucho no la quiere... No le gusta que ella sea libre, porque a Nare le gusta estar con sus amigas, estar cerca de su familia, estaba siempre arregladita... Hasta donde yo sé, la Policía de Los Ángeles ya tiene los datos del colombiano", agregó.

Sobre la supuesta relación con un hombre colombiano, su hermano Santiago dijo: "A mí no me dijo nada, no me contaba de esas cosas. Nosotros sabíamos de todos los amigos pero no de un posible noviazgo ".

La autopsia del cuerpo de Narela está prevista que se realice este viernes.

Fuente: Clarín