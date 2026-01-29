Desde FEHGRA se anunció la primera fecha del Rally Argentino y Mar y Sierras en Madariaga

MADARIAGA

En el salón de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo una conferencia de prensa para anunciar la realización de la primera fecha del Rally Argentino y del Rally Mar y Sierras, que se disputará en General Madariaga los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.





Antes de centrarse específicamente en el evento automovilístico, el encuentro sirvió también para presentar y difundir otras actividades de relevancia que se desarrollarán próximamente en la ciudad. En ese marco, se destacó la puesta en escena de “La Pasión Según San Juan”, cuya explicación estuvo a cargo del presidente de ASSEM, Claudio Rivas, y el Torneo Nacional de Taekwondo ITF, detallado por Patricio Iaconis.





Luego tomaron la palabra Alejandro Flores y Oscar Milani, quienes se refirieron a los aspectos organizativos del Rally Mar y Sierras. A continuación, el presidente del Rally Argentino, Fernando Scarlatta, expresó su satisfacción por participar del anuncio en representación de la categoría.





Scarlatta agradeció especialmente la forma en que se planifica y organiza el evento, resaltando el trabajo anticipado y la articulación lograda con el Rally Mar y Sierras. También valoró el acompañamiento del intendente y de su equipo de trabajo, destacando que por quinto año consecutivo Madariaga será sede de la apertura del campeonato. En ese sentido, elogió los caminos del partido para la competencia e invitó al público a participar del inicio de la temporada en “una ciudad tan emblemática y linda como Madariaga”.





Posteriormente, el intendente Carlos Esteban Santoro manifestó su satisfacción por la oportunidad brindada por FEHGRA para difundir las actividades que se desarrollarán en la ciudad durante los próximos meses. En su discurso, destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado, y reconoció que, si bien el contexto económico actual presenta dificultades, se está realizando un gran esfuerzo para conseguir los sponsors necesarios para concretar un evento de esta magnitud.





“Aun así decidimos hacerlo porque sabemos lo que implica para Madariaga este acontecimiento, no solo en lo deportivo, sino también en lo social, cultural y económico”, señaló el jefe comunal.





Santoro subrayó además que Madariaga es considerada la capital provincial del rally, más allá de no contar aún con ese reconocimiento de manera oficial, y destacó el disfrute tanto de los vecinos como de quienes visitan la ciudad para vivir este espectáculo, algo que —remarcó— es posible gracias a la predisposición y el compromiso de todas las partes involucradas.





En ese contexto, el intendente enumeró los principales eventos que se llevarán a cabo en los próximos meses e invitó a la comunidad a participar de las 5 Millas Nocturnas (6 de febrero), los Carnavales Populares (14, 15 y 16 de febrero), las Noches Camperas (21 de febrero), la Semana Argentino Luna (del 19 al 22 de marzo), La Pasión Según San Juan (del 2 al 5 de abril) y el Torneo Nacional de Taekwondo ITF (11 y 12 de abril).





Finalizadas las exposiciones, se abrió un espacio para preguntas de los periodistas presentes.





También participaron del encuentro el vicepresidente primero de FEHGRA, Alejandro Papasidero, y el presidente de la sede regional, Ignacio Serra.