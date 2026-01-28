¿Cuánto es (9 - 9) - 9 - 9 x 9? La cuenta matemática que pone a prueba a los genios

Si te enganchan los retos breves que suelen volverse virales, la cuenta (9 - 9) - 9 - 9 x 9 es ideal para poner a prueba a cualquiera en redes sociales.

A primera vista parece simple y hasta monótona, pero en realidad exige respetar la jerarquía matemática: primero los paréntesis y las multiplicaciones, y recién después las sumas y restas en orden.

¿Dónde está la trampa para muchos? En que repite los mismos números y mezcla operaciones que suelen resolverse “de memoria”, lo que lleva a errores apurados.

3. Resolver las restas de izquierda a derecha:

