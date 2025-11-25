Home Ads Home Ads
NACIONALES

Volcó un micro en la Ruta 2: dos muertos y heridos

Gaston noviembre 25, 2025

El accidente ocurrió a la altura de General Pirán, kilómetro 325, mano a Mar del Plata.

Dos pasajeros murieron y otros resultaron heridos de gravedad tras el vuelco de un micro en el kilómetro 325 de la Ruta Provincial 2 , mano a Mar del Plata. El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura de la localidad de General Pirán , cuando el micro turista, por circunstancias que se desconocen, volcó a la vera de la Ruta 2. Por el siniestro confirman dos muertos y al menos dos pasajeros que se encuentran internados en grave estado, mientras que otros son atendidos en el lugar. Según información de medios locales, en el lugar trabajaban Bomberos, ambulancias, policías y personal de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA). El periodista Jota Leonetti destacó que viajaban cerca de 50 pasajeros y que no se trata de una empresa regular de micros de larga distancia, si no que es en un vehículo de Turismo. NA

