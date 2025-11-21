Una turista brasileña se metió desnuda a un río en Córdoba, provocó un escándalo y se tuvo que ir

NACIONALES

En un día de altas temperaturas en Villa Los Aromos, provincia de Córdoba, una mujer decidió meterse al río Anisacate desnuda. En el balneario había familias con chicos, lo que generó malestar entre las personas que disfrutaban la tarde en el espacio público y un momento de tensión que obligó a la intervención policial.

Se trata de una turista brasileña, que estaba junto a su pareja. Según los medios locales la mujer permaneció desnuda durante unos minutos en el río, hasta que se hicieron llamados a la Policía.

Los efectivos al llegar le informaron a la mujer que esa actitud podía resultar ofensiva para el resto de las personas que compartían lugar y que el país no esta permitido estar sin ropa en un espacio público. La turista no discutió, se vistió y se fue del balneario con su pareja.

Como la turista aceptó lo que se le decía no se tomó ninguna medida, ni fue necesario tomar ningún tipo de testimonio, ni labrar actas.

El lugar es muy concurrido tanto por los vecinos como por los turistas que llegan al lugar a pasar el día. Las familias que buscan relajarse y aprovechar las zonas de piedra y arena.



