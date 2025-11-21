Una policía grabó tiktoks con el uniforme y desató un escándalo: la suspendieron

Una oficial de la Policía de la Ciudad, identificada como Nicole Gabriela V., fue pasada a disponibilidad luego de que se viralizaran sus polémicos videos en redes sociales. Las autoridades calificaron su actitud como “indecorosa”.
El caso salió a la luz cuando la Comisaría Vecinal 12B
informó que V. estaba de licencia médica por “estatus convulsivo”, a la espera
de una junta médica. En paralelo, comenzó a circular un video publicado en la
cuenta de Instagram, donde dos mujeres -una de ellas la oficial- aparecen
jugando al pool con el uniforme, sin identificación visible, e interactuando
con los seguidores en un tono “inocente controlado e insinuante”.
Las autoridades lograron confirmar que una de las
protagonistas de la grabación, que tuvo cientos de visualizaciones, era V.,
mientras que la otra mujer no pertenece a la fuerza, de acuerdo a lo que
detalla el parte policial.
Ante esto, se inició un sumario por conducta “indecorosa” y
se pidió la intervención de Asuntos Internos. Según la fuerza, el accionar de
la oficial “afecta el prestigio institucional” y el uso indebido del uniforme
viola la Ley 5688 de Seguridad Pública.
El 16 de octubre, a través de la Resolución
2025-642-GCABA-SECSEG, el Secretario de Seguridad dispuso que V. pase a
situación de disponibilidad, una medida que la aparta de sus funciones mientras
avanza la investigación administrativa.
Con poco más de tres años de antigüedad, la oficial quedó
ahora a la espera de una resolución definitiva. En su legajo recibió un
“concepto regular”, y su conducta fue considerada incompatible con la imagen
que la Policía de la Ciudad busca proyectar.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes