Una nena de 9 años fue atropellada por un patrullero y está en grave estado

NACIONALES

Una dramático accidente generó conmoción en la provincia de Neuquén. Una nena de 9 años fue atropellada por un patrullero de la Policía mientras andaba en bicicleta en el barrio Los Álamos de Plottier. La víctima permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El hecho sucedió este miércoles por la tarde en el barrio Los Álamos, en Plottier, donde una menor que se encontraba jugando en bicicleta fue embestida por un vehículo de la Policía de Neuquén y quedó inconsciente en el suelo.

Según aseguraron vecinos de la zona, el móvil policial circulaba a alta velocidad y sin sirena antes de impactar a la menor, identificada como C. G., quien quedó tendida en el suelo, inconsciente y con convulsiones, mientras los vecinos y su madre, Paola Beatriz Marifil, la asistieron de inmediato.

En un video, que fue captado por una cámara de seguridad de un kiosco de la zona, se logra ver el momento en el que móvil policial circula por la calle de tierra alta velocidad, lo que respalda la versión de los testigos.

En tanto, luego del impactante accidente, la comunidad se reunió frente a la comisaría 46 para exigir respuestas a la Fiscalía y reclamar por mayores medidas de seguridad tras el siniestro. Marifil, quien participó de la movilización, pidió que no se ataque a la oficial involucrada, aunque reconoció la gravedad de la negligencia: “No se movió del lado de mi hija, me contuvo, ayudó y esperó conmigo la ambulancia”, relató.

Por su parte, la menor fue asistida en primera instancia por personal policial y posteriormente fue trasladada al hospital Castro Rendón, donde constataron que había sufrido politraumatismos graves y diversas fracturas. La víctima fue intervenida quirúrgicamente en una compleja cirugía cerebral, permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria.

Por último, el grupo de vecinos aseguró que se está evaluando realizar nuevas acciones y convocatorias barriales mientras aguardan por la recuperación de la menor y el avance de la investigación judicial.



