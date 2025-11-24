PINAMAR: El fin de semana xxl trajo una seguidilla de robos y hurtos

ZONALES





Durante el fin de semana se registró una sucesión de ilícitos en distintas zonas de Pinamar y Ostende, que incluyeron robos en viviendas particulares, sustracción de objetos de valor y un caso esclarecido gracias a cámaras de seguridad.





Uno de los casos ocurrió en una vivienda de calle Malvinas y Rambla Sud, en Ostende, donde un médico de 57 años denunció que alguien ingresó a su casa a primera hora de la mañana, aprovechando que la puerta trasera estaba apenas cerrada pero sin trabar. En el robo, se llevaron una computadora MSI de alta gama, otra marca Dell, sus cargadores, un mouse blanco y, además, 400 mil pesos en efectivo. No se reportaron testigos ni cámaras que hayan captado el momento.





En otro hecho, una mujer de 42 años, residente en De la Mojarrita al 1000, relató que al regresar a su hogar por la tarde encontró que personas desconocidas ingresaron sin violencia —no forzaron puertas ni ventanas— y se llevaron una billetera color verde con documentos, un reloj, una mochila de cuero y otra billetera tipo tabaquera. El robo se habría concretado durante su ausencia por solo unas horas.





También en Pinamar, sobre calle Del Tuyú al 1380, una encargada de un complejo oficinas denunció que faltaban 1.700 dólares de su escritorio, tras sucesivos hurtos en su lugar de trabajo ocurridos entre el 5 y el 12 de noviembre. La investigación afirmó que uno de los sospechosos habría logrado ingresar por una ventana del baño, según lo mostrado por cámaras de seguridad, y se identificó al presunto autor mediante imágenes de video.





En un cuarto episodio, ocurrido en Avenida del Mar al 800, una abogada que estaba veraneando constató que habían forzado la puerta del balcón al regresar de la playa, aproximadamente una hora después de salir. Se llevaron una PlayStation 4, una Nintendo Switch negra, una mochila Wilson y 50 mil pesos en efectivo. La víctima no activó la alarma antes de irse.





Todos los casos están siendo investigados por la UFID N°4 de Pinamar, que ya dispuso las diligencias correspondientes.