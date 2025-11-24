Contraataque de AFA en la "guerra" del fútbol: Tribunal de Disciplina cita a declarar a todo el plantel de Estudiantes y amenaza con una suspensión masiva

NACIONALES

La polémica desatada tras el gesto de los jugadores de Estudiantes de La Plata, quienes realizaron el pasillo de honor a Rosario Central dándoles la espalda, escaló a un nivel sin precedentes. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de su Tribunal de Disciplina, activó un contraataque contundente que ha puesto en alerta a la institución platense y a todo el fútbol nacional.





El Tribunal de Disciplina citó formalmente a la totalidad del plantel de Estudiantes que participó en el partido contra Central. Esta medida, calificada como inédita en el ámbito disciplinario del fútbol argentino, exige a los futbolistas presentar su descargo en un plazo de 48 horas.





La citación obedece al polémico “pasillo de espalda”, un hecho que la AFA interpretó como una declaración explícita de guerra y una falta al código disciplinario. El gesto se produjo después de que Rosario Central fuera reconocido como campeón de la Liga en una resolución que generó controversia en el ambiente deportivo.





Más allá del procedimiento formal, el rumor más fuerte en los pasillos de Viamonte es la existencia de una seria amenaza de sanción masiva para todos los jugadores del Pincha que estuvieron en el campo de juego. El objetivo de la AFA sería aplicar un castigo ejemplarizador por el desaire.





El Tribunal de Disciplina está analizando encuadrar el accionar del equipo platense en el capítulo de “incitación a la violencia” o “conducta antideportiva” con el fin de aplicar una sanción fuerte que podría dejar al equipo sin sus principales figuras para los próximos encuentros. La decisión final, que se tomará tras el descargo del plantel, mantendrá en vilo al club y a sus hinchas.