Ofrecen descuentos de hasta 30% y reintegros de $40.000 en combustibles durante noviembre de 2025

En noviembre de 2025 se registran descuentos de hasta 30 por
ciento y reintegros que alcanzan los $40.000 en la compra de combustibles
líquidos en la Argentina. Las principales estaciones de servicio —YPF, Shell,
Axion y Puma Energy— junto a billeteras virtuales y entidades bancarias,
estructuraron un paquete de beneficios vigentes a lo largo de este mes. El
acceso a las promociones depende de la elección del día de carga, el método de
pago y la acumulación de beneficios mediante aplicaciones y sistemas de puntos.
Las propuestas para ahorrar en nafta y gasoil presentan
múltiples combinaciones. Por ejemplo, a través de la aplicación de YPF, los
socios de Serviclub encuentran descuentos diferenciados según día y método de
pago. Durante los lunes, quienes abonen con saldo transferido a la cuenta de la
app consiguen el 10% de rebaja en combustibles premium (nafta y diésel Infinia)
con un tope semanal de $3.000, totalizando hasta $12.000 mensuales. Por otro
lado, la app permite acceder al 6% de descuento en cualquier combustible entre
la medianoche y las seis de la mañana, sin tope, lo que se acumula con la
promoción de los lunes. Los socios del Automóvil Club Argentino (ACA) disponen
de una rebaja adicional del 5% en estaciones adheridas, con límite mensual de
$11.500.
Además, YPF mantiene acuerdos con bancos y plataformas
digitales que incrementan el ahorro. Los clientes del Banco Macro, al abonar
los miércoles con tarjetas Visa Platinum vía MODO, logran un descuento del 20%
y quienes acceden al segmento Selecta suman un descuento superior, del 30%, con
Visa Signature, y un tope de $25.000 al abonar con MODO. Los usuarios del Banco
Comafi disponen de rebajas del 10% los sábados pagando con crédito por MODO,
mientras que quienes pertenecen al segmento Único acceden a un descuento del
20%, con tope semanal de $8.000 y posibilidad de alcanzar $40.000 en noviembre.
El Banco Ciudad ofrece los domingos un 10% de bonificación
con tarjetas de crédito empleando MODO o Buepp, topeado en $10.000 por mes, y
los clientes del plan sueldo o jubilados pueden obtener un 15%. El Banco ICBC
dispone de un beneficio del 15% los martes para quienes perciben haberes en esa
entidad, con límite de $15.000 y el pago a través de MODO. El Banco Santander
entrega el jueves descuentos del 10% con Visa Black o Platinum desde la app
YPF, y un beneficio extra de 10% para clientes “Sorpresa”. Por su parte, el
Banco Hipotecario otorga un 15% los martes, con tope de $8.000 para quienes
integran el segmento Búho One y abonan con Visa Signature o Platinum desde la
app institucional. El Banco del Sol suma el miércoles 20% de descuento para
pagos con débito a través de la app YPF, con tope de $10.000 mensual.
En el caso de Shell, quienes emplean la aplicación propia
Shell Box pueden acceder los miércoles a un 10% de descuento en combustibles
V-Power, con límite de $4.000 semanales. La Tarjeta 365 otorga de lunes a
viernes un 10% de bonificación en V-Power abonando desde la app y el mismo
tope. El Banco Ciudad y el Banco Comafi vuelven a garantizar descuentos, los
domingos y a través de MODO o Buepp, con los mismos límites mencionados
anteriormente. Destaca también el acuerdo con Jumbo+ y Vea Ahorro, que
proporciona los jueves rebajas del 10% en V-Power con tope de $4.000, y un
beneficio adicional del 5% si se abona mediante Cencopay.
Axion Energy organizó promociones para este mes a través de
la app ON, repartiendo el 10% de descuento los lunes y viernes en combustibles
Quantium. En estos casos, los usuarios de los niveles 1 y 2 tienen un tope
mensual de $5.000 en nafta, mientras que los de niveles superiores alcanzan
hasta $7.500 mensuales. Para el diésel, el tope es quincenal y de $5.000. Los
clientes del Banco Comafi obtienen los lunes un 10% pagando vía MODO, los del
segmento Único acceden al 20% con tope de $8.000 semanal y límite mensual de
$32.000 en noviembre. El Banco Ualá suma un 15% los sábados al abonar con
tarjeta de crédito y un límite de $25.000 mensuales. Además, el Banco BBVA
otorga rebajas del 20% los sábados para clientes con cuenta sueldo y que operen
desde la app ON, con un tope de $6.000 al mes.
Puma Energy aplica los miércoles un 10% de rebaja en nafta
súper, premium e Ion Diesel hasta 50 litros diarios, a condición de operar con
la app Puma Pris y el pago mediante tarjeta, Mercado Pago o efectivo. Cada
carga acumula puntos canjeables por vouchers de hasta $20.000, utilizables
cualquier día. El Banco Comafi brinda tillegg un 15% los viernes por MODO,
alcanzando a $28.000 mensuales en concepto de tope.
Se suman otras alternativas generales para los principales
bancos del país. El Banco Nación activa viernes, sábados y domingos una
bonificación del 30% en todas las estaciones mencionadas y en Gulf y Voy,
utilizando MODO BNA+ con QR y Visa o Mastercard, con el incentivo de un tope
mensual de $15.000. El Banco Galicia permite el lunes 17 de noviembre recibir
un 10% en YPF, Shell, Axion y Puma abonar con Mastercard por MODO, cifra que
crece a 15% para el segmento Éminent y un adicional del 10% si se trata de
cuentas sueldo, con topes diferenciados. El Banco Credicoop da un descuento del
15% los viernes y del 20% para cuentas sueldo cada semana, con topes que
permiten recuperar hasta $24.000 en noviembre. Por su parte, Naranja X provee
descuentos del 10% los fines de semana en Gulf con límites de $3.000 por
compra. El Banco Patagonia habilita los jueves hasta el 25% en todos los puntos
de venta para clientes Singular, y el Banco Columbia implementa el 20% los días
20 y 24 de noviembre, con tope de $8.000 cada fecha.
Para sacar el mayor provecho a estas promociones resulta
clave organizar las cargas. Por ejemplo, se aconseja combinar los reintegros de
la aplicación de la estación con la tarjeta que ofrezca mayor devolución,
respetando los topes semanales o mensuales de cada promoción, y organizar la
utilización a lo largo del mes para no perder partes del beneficio. Elegir el
tipo de combustible incluido en la promoción con mayor reintegro también
resulta relevante. Se pueden aprovechar descuentos en franjas horarias específicas,
como en la noche o temprano en la mañana, o sumar puntos adicionales mediante
los programas de fidelidad.
Los precios de los combustibles pueden modificarse de
acuerdo al método de pago utilizado, por lo que conviene consultar la
compatibilidad entre aplicaciones y beneficios antes de realizar la carga.
También se destacan promociones combinadas con supermercados y otras marcas que
permiten obtener rebajas extra. Llevar control de gastos y de reintegros
facilita la planificación de futuras compras.
El acceso a todas estas alternativas exige registros
digitales en las plataformas de cada estación o banco, así como atención a los
límites dispuestos para cada modalidad. De acuerdo con la información
reportada, varios de estos reintegros y descuentos se suman de forma
acumulativa, por lo que los consumidores más atentos logran maximizar la
reducción del gasto cada mes. Las herramientas digitales, los acuerdos
interbancarios y las aplicaciones móviles modificaron de manera significativa
las posibilidades de ahorro al cargar combustibles en la Argentina.
