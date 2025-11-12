Ofrecen descuentos de hasta 30% y reintegros de $40.000 en combustibles durante noviembre de 2025

NACIONALES





En noviembre de 2025 se registran descuentos de hasta 30 por ciento y reintegros que alcanzan los $40.000 en la compra de combustibles líquidos en la Argentina. Las principales estaciones de servicio —YPF, Shell, Axion y Puma Energy— junto a billeteras virtuales y entidades bancarias, estructuraron un paquete de beneficios vigentes a lo largo de este mes. El acceso a las promociones depende de la elección del día de carga, el método de pago y la acumulación de beneficios mediante aplicaciones y sistemas de puntos.

Las propuestas para ahorrar en nafta y gasoil presentan múltiples combinaciones. Por ejemplo, a través de la aplicación de YPF, los socios de Serviclub encuentran descuentos diferenciados según día y método de pago. Durante los lunes, quienes abonen con saldo transferido a la cuenta de la app consiguen el 10% de rebaja en combustibles premium (nafta y diésel Infinia) con un tope semanal de $3.000, totalizando hasta $12.000 mensuales. Por otro lado, la app permite acceder al 6% de descuento en cualquier combustible entre la medianoche y las seis de la mañana, sin tope, lo que se acumula con la promoción de los lunes. Los socios del Automóvil Club Argentino (ACA) disponen de una rebaja adicional del 5% en estaciones adheridas, con límite mensual de $11.500.

Además, YPF mantiene acuerdos con bancos y plataformas digitales que incrementan el ahorro. Los clientes del Banco Macro, al abonar los miércoles con tarjetas Visa Platinum vía MODO, logran un descuento del 20% y quienes acceden al segmento Selecta suman un descuento superior, del 30%, con Visa Signature, y un tope de $25.000 al abonar con MODO. Los usuarios del Banco Comafi disponen de rebajas del 10% los sábados pagando con crédito por MODO, mientras que quienes pertenecen al segmento Único acceden a un descuento del 20%, con tope semanal de $8.000 y posibilidad de alcanzar $40.000 en noviembre.

El Banco Ciudad ofrece los domingos un 10% de bonificación con tarjetas de crédito empleando MODO o Buepp, topeado en $10.000 por mes, y los clientes del plan sueldo o jubilados pueden obtener un 15%. El Banco ICBC dispone de un beneficio del 15% los martes para quienes perciben haberes en esa entidad, con límite de $15.000 y el pago a través de MODO. El Banco Santander entrega el jueves descuentos del 10% con Visa Black o Platinum desde la app YPF, y un beneficio extra de 10% para clientes “Sorpresa”. Por su parte, el Banco Hipotecario otorga un 15% los martes, con tope de $8.000 para quienes integran el segmento Búho One y abonan con Visa Signature o Platinum desde la app institucional. El Banco del Sol suma el miércoles 20% de descuento para pagos con débito a través de la app YPF, con tope de $10.000 mensual.

En el caso de Shell, quienes emplean la aplicación propia Shell Box pueden acceder los miércoles a un 10% de descuento en combustibles V-Power, con límite de $4.000 semanales. La Tarjeta 365 otorga de lunes a viernes un 10% de bonificación en V-Power abonando desde la app y el mismo tope. El Banco Ciudad y el Banco Comafi vuelven a garantizar descuentos, los domingos y a través de MODO o Buepp, con los mismos límites mencionados anteriormente. Destaca también el acuerdo con Jumbo+ y Vea Ahorro, que proporciona los jueves rebajas del 10% en V-Power con tope de $4.000, y un beneficio adicional del 5% si se abona mediante Cencopay.

Axion Energy organizó promociones para este mes a través de la app ON, repartiendo el 10% de descuento los lunes y viernes en combustibles Quantium. En estos casos, los usuarios de los niveles 1 y 2 tienen un tope mensual de $5.000 en nafta, mientras que los de niveles superiores alcanzan hasta $7.500 mensuales. Para el diésel, el tope es quincenal y de $5.000. Los clientes del Banco Comafi obtienen los lunes un 10% pagando vía MODO, los del segmento Único acceden al 20% con tope de $8.000 semanal y límite mensual de $32.000 en noviembre. El Banco Ualá suma un 15% los sábados al abonar con tarjeta de crédito y un límite de $25.000 mensuales. Además, el Banco BBVA otorga rebajas del 20% los sábados para clientes con cuenta sueldo y que operen desde la app ON, con un tope de $6.000 al mes.

Puma Energy aplica los miércoles un 10% de rebaja en nafta súper, premium e Ion Diesel hasta 50 litros diarios, a condición de operar con la app Puma Pris y el pago mediante tarjeta, Mercado Pago o efectivo. Cada carga acumula puntos canjeables por vouchers de hasta $20.000, utilizables cualquier día. El Banco Comafi brinda tillegg un 15% los viernes por MODO, alcanzando a $28.000 mensuales en concepto de tope.

Se suman otras alternativas generales para los principales bancos del país. El Banco Nación activa viernes, sábados y domingos una bonificación del 30% en todas las estaciones mencionadas y en Gulf y Voy, utilizando MODO BNA+ con QR y Visa o Mastercard, con el incentivo de un tope mensual de $15.000. El Banco Galicia permite el lunes 17 de noviembre recibir un 10% en YPF, Shell, Axion y Puma abonar con Mastercard por MODO, cifra que crece a 15% para el segmento Éminent y un adicional del 10% si se trata de cuentas sueldo, con topes diferenciados. El Banco Credicoop da un descuento del 15% los viernes y del 20% para cuentas sueldo cada semana, con topes que permiten recuperar hasta $24.000 en noviembre. Por su parte, Naranja X provee descuentos del 10% los fines de semana en Gulf con límites de $3.000 por compra. El Banco Patagonia habilita los jueves hasta el 25% en todos los puntos de venta para clientes Singular, y el Banco Columbia implementa el 20% los días 20 y 24 de noviembre, con tope de $8.000 cada fecha.

Para sacar el mayor provecho a estas promociones resulta clave organizar las cargas. Por ejemplo, se aconseja combinar los reintegros de la aplicación de la estación con la tarjeta que ofrezca mayor devolución, respetando los topes semanales o mensuales de cada promoción, y organizar la utilización a lo largo del mes para no perder partes del beneficio. Elegir el tipo de combustible incluido en la promoción con mayor reintegro también resulta relevante. Se pueden aprovechar descuentos en franjas horarias específicas, como en la noche o temprano en la mañana, o sumar puntos adicionales mediante los programas de fidelidad.

Los precios de los combustibles pueden modificarse de acuerdo al método de pago utilizado, por lo que conviene consultar la compatibilidad entre aplicaciones y beneficios antes de realizar la carga. También se destacan promociones combinadas con supermercados y otras marcas que permiten obtener rebajas extra. Llevar control de gastos y de reintegros facilita la planificación de futuras compras.

El acceso a todas estas alternativas exige registros digitales en las plataformas de cada estación o banco, así como atención a los límites dispuestos para cada modalidad. De acuerdo con la información reportada, varios de estos reintegros y descuentos se suman de forma acumulativa, por lo que los consumidores más atentos logran maximizar la reducción del gasto cada mes. Las herramientas digitales, los acuerdos interbancarios y las aplicaciones móviles modificaron de manera significativa las posibilidades de ahorro al cargar combustibles en la Argentina.