Murió un niño de 1 año y 4 meses tras caer 8 pisos por el hueco de un ascensor en Flores

El accidente ocurrió en un edificio de la avenida Avellaneda al 2400; intervienen la Policía de la Ciudad, Bomberos y la Fiscalía N°12
Un niño de 1 año y 4 meses murió esta tarde luego de caer
por el hueco de un ascensor desde el octavo piso en un edificio del barrio
porteño de Flores, según informaron fuentes policiales y del SAME.
El hecho ocurrió en una torre de planta baja y 10 pisos
situada en la avenida Avellaneda al 2400, adonde fueron desplazados efectivos
de la Comisaría Vecinal 7 C y Bomberos de la Ciudad tras un llamado al 911 por
el salvamento de una persona.
Al arribar, constataron que el menor había caído desde el
octavo piso hasta el subsuelo, aparentemente por una falla en la puerta del
ascensor.
Personal médico del SAME lo trasladó al Hospital Teodoro
Álvarez, donde intentaron reanimarlo, pero finalmente murió a raíz de
politraumatismos y un paro cardíaco.
Antes de la llegada del equipo de emergencias del SAME, una
unidad de la colectividad judía, identificada como Hejaulutz, realizó las
primeras curaciones. Los padres del niño están siendo asistidos por
profesionales para su contención psicológica.
Interviene la Fiscalía Criminal y Correccional N°13, a cargo
de Marcelo Roma, que solicitó la presencia de la Unidad Criminalística Móvil.
Se labraron actuaciones por “averiguación de causales de muerte de dudosa
criminalidad”.
De acuerdo con las primeras hipótesis, el accidente se
habría producido cuando un hermano abrió la puerta del ascensor y el niño cayó.
