Mataron a tiros al cuidador de un campo: Buscan a los responsables

NACIONALES

Un hombre de 75 años apareció asesinado a balazos en una vivienda, en un campo, en un suceso registrado el domingo en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Las autoridades policiales intentan averiguar tanto los motivos del hecho como el paradero de los autores del crimen.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Alberto Horacio Costa.

Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió cuando los integrantes del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de Miramar arribaron a un predio denominado Santa Celina, situado en el kilómetro 32 de la ruta provincial 88, en la localidad de Comandante Nicanor Otamendi, al ser alertados de la existencia de una persona fallecida en dicho establecimiento.

Trascendió que, al requisar el lugar, los efectivos policiales hallaron el cadáver del cuidador de esa finca y que, por esta razón, de inmediato se abrió un expediente caratulado “Averiguación de causales de muerte”.

En un comienzo se creyó que la víctima había sido agredida a golpes en la región de la nuca, pero luego peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, determinaron que el hombre presentaba tres certeros impactos de arma de fuego.

Procedimientos

En tanto, los servidores públicos de la Jefatura Departamental de Seguridad Comunal de General Alvarado y de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) marplatense realizan diferentes procedimientos para esclarecer el asesinato.

Costa se encargaba de cuidar animales que eran de su propiedad.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene recaratulada “Homicidio”, el doctor Ramiro Eduardo Anchou, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 de General Alvarado.